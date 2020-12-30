Военные преступления на Донбассе: когда в Гааге возьмутся за рассмотрение дела
Международный уголовный суд может приступить к рассмотрению дела о военных преступлениях и поступках против человечности на востоке Украины и в оккупированном Крыму. В частности, это может произойти до конца 2021 года.
Украина заинтересована в усилении взаимодействия как с действующим прокурором Международного уголовного суда (МУС), так и с новым. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Интерфакс-Украина".
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По его словам, сейчас стоит усилить координацию всех причастных органов государственной власти. Говорится о прокуратуре и органах предварительного расследования. Енин считает, что при этом важную роль играют общественные организации.
Они в значительной мере помогают в сборе доказательств преступлений против человечности или военных преступлений на временно оккупированных территориях и в Крыму, и на Донбассе,
– рассказал он.
Енин рассказал, что Украина стремилась к этому с 2014 года. По его словам, прокурор МУС Фату Бенсуда приняла очень важное решение.
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Енин пояснил, что мандат прокурора истекает в июне 2021 года. Также в течение определенного времени еще продлится процедура передачи дел.
"Учитывая то, что Украина не ратифицировала Римский статут, а МУС будет действовать с учетом изложенных заявлений Верховной Рады, прокурор должна обратиться к судьям Международного уголовного суда для утверждения такого его решения", – подчеркнул Енин.
Как к этому относиться Россия
По мнению заместителя министра, Россия может пытаться использовать это в своих "дезинформационных кампаниях". Он заявил, что это является неотъемлемой составляющей гибридной войны.
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Енин отметил, что из-за этого важно объяснить, что именно может сделать МУС, как будут действовать органы государственной власти в Украине и какие возможности это даст Украине для скорейшего привлечения к ответственности высшего российского военно-политического руководства за преступления.
Иск Украины в Россию: что известно
- Еще в 2014 году Украина обратилась в Международный уголовный суд. В то время начали предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" по ходатайству Кабмина.
- В иске Украина просит расследовать военные преступления, которые продолжаются на территории государства со дня вторжения российской армии на территорию оккупированного Крыма, то есть с 20 февраля 2014 года.
- МУС в декабре 2020 года согласился открыть дело после завершения предварительного расследования, которое длилось 7 лет.
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