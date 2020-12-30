Международный уголовный суд может приступить к рассмотрению дела о военных преступлениях и поступках против человечности на востоке Украины и в оккупированном Крыму. В частности, это может произойти до конца 2021 года.

Украина заинтересована в усилении взаимодействия как с действующим прокурором Международного уголовного суда (МУС), так и с новым. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, сейчас стоит усилить координацию всех причастных органов государственной власти. Говорится о прокуратуре и органах предварительного расследования. Енин считает, что при этом важную роль играют общественные организации.

Они в значительной мере помогают в сборе доказательств преступлений против человечности или военных преступлений на временно оккупированных территориях и в Крыму, и на Донбассе,

– рассказал он.

Енин рассказал, что Украина стремилась к этому с 2014 года. По его словам, прокурор МУС Фату Бенсуда приняла очень важное решение.

Справка. Прокурор МУС в Гааге 11 декабря 2020 года заявила, что она готова начать расследование военных преступлений в Украине. В МИД уверены, что это позволит наказать всех виновных, независимо от их должностей. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Енин пояснил, что мандат прокурора истекает в июне 2021 года. Также в течение определенного времени еще продлится процедура передачи дел.

"Учитывая то, что Украина не ратифицировала Римский статут, а МУС будет действовать с учетом изложенных заявлений Верховной Рады, прокурор должна обратиться к судьям Международного уголовного суда для утверждения такого его решения", – подчеркнул Енин.

Как к этому относиться Россия

По мнению заместителя министра, Россия может пытаться использовать это в своих "дезинформационных кампаниях". Он заявил, что это является неотъемлемой составляющей гибридной войны.

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Енин отметил, что из-за этого важно объяснить, что именно может сделать МУС, как будут действовать органы государственной власти в Украине и какие возможности это даст Украине для скорейшего привлечения к ответственности высшего российского военно-политического руководства за преступления.

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