В 2020 году в Украине состоялись местные выборы. Кроме депутатов в местные советы, население выбирало мэров городов. В некоторых городах это удалось сделать сразу, впрочем, в ряде других – происходила ожесточенная борьба во втором туре. О новоизбранных руководителях украинских городов читайте в материале 24 канала.

Они набирали одинаковое количество голосов, переизбирались на второй срок и побеждали несмотря на неутешительные прогнозы экзит-полов. О победителях на мэрских выборах пишет 24 канал.

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Уверенная победа

В 8 крупных украинских городах кандидаты в мэры набрали необходимое для победы количество голосов еще в первом туре.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске не было ожесточенной борьбы за мэрское кресло. Действующий городской глава Руслан Марцинкив победил с результатом более 84% голосов. У него практически не было оппонентов, так как другой кандидат набрал лишь чуть более 6%.

Что известно о Марцинкиве

В 2010 году политик занял пост секретаря горсовета. Тогда он активно критиковал действующего мэра Ивано-Франковска Виктора Анушевичуса за то, что в период его каденции в городе возникло много коммунальных проблем.

Через два года политик стал депутатом Верховной Рады 7 созыва.

В 2015 году нардеп заявил, что будет баллотироваться в мэры Ивано-Франковска. Тогда он проиграл в первом туре Игорю Насалику, однако уже во втором – обошел своего конкурента.

Сам Марцинкив позиционирует себя как "религиозного фундаменталиста". Остро выступает против ЛГБТ-сообщества и абортов.

Кроме того, он попал в расистский скандал из-за ромов.

Марцинкив снова стал мэром Ивано-Франковска / Фото "Галицкий корреспондент"

Запорожье

За пост мэра Запорожья соревновались 10 кандидатов. Впрочем, победу одержал действующий мэр Владимир Буряк. Его поддержало почти 60% населения города.

Буряк – марионетка Ахметова?

До начала своей политической карьеры Буряк работал на предприятии "Запорожсталь". Когда владельцем промышленного гиганта стал олигарх Ринат Ахметов, Буряка повысили до главного инженера. Вероятно, что в 2015 году именно Ахметов "посадил" в мэрское кресло Буряка. Запорожцы проголосовали за кандидата несмотря на то, что у него фактически не было программы. За период каденции чиновника городской совет скорее заботилась об интересах Ахметова и его предприятия, чем о населении.

Кропивницкий

Андрей Райкович праздновал очередную победу на выборах сразу после первого тура, ведь в 2020 году его поддержали 53% избирателей.

Райкович – колбасный магнат

Свою карьеру Райкович начал строить на птицефабрике. После нескольких повышений он возглавил Кировоградский птицекомбинат. После распада Советского Союза Райкович успешно приватизировал предприятие.

Под руководством будущего политика завод стал лидером на рынке. Впоследствии Райкович превратил его в торговую марку "Ятрань".

В политику мужчина попал не сразу – первые его попытки были неудачными. Он несколько раз пытался стать депутатом Верховной Рады, впрочем, необходимой поддержки так и не смог получить.

В 2015 году Райкович впервые стал мэром Кропивницкого. Политическую поддержку ему обеспечила формальная принадлежность к Блоку Петра Порошенко.

Во время каденции мэра городу удалось избежать больших скандалов. Согласно подсчетам аналитического портала "Слово и дело", Райкович выполнил 62% своих предвыборных обещаний.



Мэр Кропивницкого Андрей Райкович / Фото "Без купюр"

Житомир

Жители Житомира на должность мэра переизбрали действующего главу города Сергея Сухомлина. Он набрал 51% избирательных голосов.

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В какие скандалы попал Сухомлин

В 2008 году депутаты Житомирского горсовета разрешили приватизировать коммунальное предприятие кинотеатр "Украина". По данным СМИ, это произошло вопреки закону. Владельцем стал Сухомлин.

Чиновнику приписывают дружбу со скандальным "янтарным" экс-нардепом Бориславом Розенблатом.

Обратите внимание! За период своей политической карьеры Сергей Сухомлин сменил аж 5 политических партий. Среди них были – "Наша Украина", "Фронт перемен", "Батькивщина", БПП "Солидарность" и "Пропозыция".

Тернополь

На выборах мэра Тернополя уверенную победу одержал действующий глава города Сергей Надал. За него отдали свой голос более 74% тернополян. Кстати, это уже третья каденция в Надала.

Чем Надал так полюбился тернополянам

Сергей Надал еще студентом начал работать в налоговой. В 2007 году он стал первым заместителем главного налоговика Тернопольской области. В 2010 году Надал победил на выборах мэра и впервые возглавил город. Заметим, во время двух последующих кампаний у политика не было мощных конкурентов. Кстати, когда Кабинет Министров отнес Тернополь к красной карантинной зоне, мэр отказался выполнять решение правительства. Сейчас Надал судится с Кабмином из-за внесения города к самой жесткой зоне карантина.



Сергей Надал уже в третий раз стал мэром Тернополя / Фото пресс-службы горсовета

Чернигов

Блестящую победу на выборах в Чернигове одержал Владислав Атрошенко. Кандидата поддержали почти 77,5% избирателей, а его оппонента – только 4,5%. Несмотря на громкие скандалы с участием политика ему уже второй раз удалось занять пост главы города.

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Смертельные ДТП и убийства: скандалы вокруг Атрошенко

►17 сентября 2004 года нардеп Атрошенко насмерть сбил человека примерно в 25 метрах от пешеходного перехода. Тогда он заявлял, что ехал со скоростью 70 – 80 километров в час. Впрочем, свидетели уверяли, что политик "летел под 200". Генпрокуратура сделала представление в парламент о снятии депутатской неприкосновенности с Атрошенко и его аресте. Впрочем, депутаты за это не проголосовали. Все обвинения с нардепа следствие сняло.

►У 2005 году Атрошенко обвинили в причастности к убийству трех основателей черниговского рынка "Нива". По данным СМИ, их убийство якобы заказал Атрошенко, ведь, мол, именно его структуры впоследствии взяли рынок под контроль. Однако доказательств против политика не было, поэтому все это осталось лишь журналистскими домыслами.

►Атрошенка также обвиняли в подкупе избирателей в 2015 году. Тогда чиновник проиграл в первом туре, однако уверенно победил уже во втором. Гражданская сеть ОПОРА и Комитет избирателей заявили, что это произошло из-за подкуп избирателей. Накануне выборов Атрошенко через свой благотворительный фонд "Полесский оберег" раздал по 300 гривен свыше 12 тысячам черниговцев. Однако дело со временем "замяли".

►За 5 лет пребывания на посту мэра Атрошенко стал фигурантом многих антикоррупционных расследований.



Владислав Атрошенко попал в ряд скандалов / Фото пресс-службы горсовета

Винница

Жители Винницы также сразу определились с победителем. Еще в первом туре уверенную победу одержал действующий мэр Сергей Моргунов с результатом 65% голосов.

Что известно о Моргунове

В течение 2006 – 2014 годов он работал секретарем горсовета. Город тогда возглавлял Владимир Гройсман, который в будущем станет премьер-министром.

Когда Гройсман переехал в Киев, именно Моргунов исполнял обязанности мэра.

В 2015 году чиновник баллотировался в мэры Винницы от политической партии своего друга Гройсмана "Винницкая европейская стратегия".

За время его каденции город неоднократно оказывался среди лидеров в рейтинге лучших по качеству жизни городов Украины. Городские власти много вкладывают в развитие новой инфраструктуры и обновление старой.

Впрочем, представители малого и среднего бизнеса часто обвиняют Моргунова в лоббизме и коррупции.

Хмельницкий

Александр Симчишин уже второй раз возглавил горсовет Хмельницкого. За него проголосовали более 74 тысяч горожан. Конкурентов у кандидата от ВО "Батькивщина", по сути, даже не было, ведь ближайший его оппонент Инна Ящук набрала лишь чуть более 4 тысяч голосов.

Секрет успеха Симчишина в Хмельницком

Ранее политик был преподавателем истории в частном вузе. На выборах мэра Хмельницкого в 2015 году он агитировал за себя студентов, ходил по дворам домов и убеждал людей поддержать его кандидатуру. Симчишину удалось победить и стать главой города. Новый мэр заявил, что не потерпит старых коррупционных схем и жить только на официальные доходы. Поэтому свой автомобиль политик купил в кредит. По данным аналитиков, у Симчишина очень высокие показатели выполнения предвыборных обещаний.

Днепр

Мэром Днепра снова стал Борис Филатов. Его победила стала просто разгромной – более 80% голосов.



Бориса Филатова переизбрали мэром Днепра / Фото Днепровского горсовета

Главное о Филатове

Отказывается общаться на украинском языке.

Считает себя русским "до последней клетки тела".

В 2015 году вошел в список долларовых миллионеров Украины.

За время его каденции руководителем муниципальной полиции назначили бывшего "беркутовца" – Андрея Ткаченко.

На посту мэра сделал немало для улучшения инфраструктуры Днепра.

Победили вопреки прогнозам экзит-полов

В двух городах Украины экзит-полы спрогнозировали победу не того кандидата. Так, рано обрадовались выдвиженцы в мэры Кривого Рога и Ровно – Дмитрий Шевчик и Виктор Шакирзян. Впоследствии Центральная избирательная комиссия разрушила их мечты о кресле мэра и объявила других победителей.

Кривой Рог

Предварительные результаты выборов в Кривом Роге прогнозировали победу кандидата от "Слуги народа" Шевчика. Однако, официальные результаты стали кардинально другими. Согласно данным ЦИК, победителем стал Константин Павлов. Он получил 56,96% голосов, а его оппонент – 40,5%. Это стало одной из крупнейших сенсаций местных выборов 2020.

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Кстати, во время первого тура выборов в Кривом Роге наибольшую поддержку получили действующий мэр Юрий Вилкул и Шевчик, Павлов же остался позади. Когда уже была известна дата второго тура голосования, Вилкул заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Павлова, который был его заместителем.

Ровно

Похожая ситуация случилась и в Ровно, впрочем, не с таким большим отрывом между кандидатами. Данные экзит-полов свидетельствовали о победе представителя "Ровно вместе" Виктора Шакирзяна – именно он и лидировал в первом туре. Однако официальные результаты оказались другими – мэром Ровно стал кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк. Он обогнал своего конкурента всего на 3% голосов.

Вновь возглавили город

Мэром Киева снова выбрали Виталия Кличко;

Одессы – Геннадия Труханова;

Черкасс – Анатолия Бондаренко;

Николаева – Александра Сенкевича;

Полтавы – Александра Мамая;

Ужгорода – Богдана Андреева;

Сум – Александра Лысенко;

Львова – Андрея Садового.

Кстати, во Львове результаты местных выборов стали настоящей интригой. Ведь отрыв в первом туре между действующим мэром Садовым и кандидатом от "Европейской Солидарности" Олегом Синюткой был незначительным.

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Впервые стали мэрами

Херсон

Мэром Херсона стал Игорь Колыхаев от партии "Нам здесь жить". Политика связывают с подозреваемым в причастности к убийству Екатерины Гадзнюк Владиславом Магнером. Кстати, в 2019 году Колыхаев стал депутатом Верховной Рады. Кроме того, он занимается агробизнесом и владеет компанией ООО "Торговый дом "Продексим".



Нардеп Колыхаев стал мэром Херсона / Фото со страницы в фейсбуке Игоря Колыхаева

Черновцы

На выборах мэра Черновцов неожиданно победил кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук. Политик является владельцем компании "Рома", которая специализируется на оптовой продаже водки, сигарет и продуктов. Кроме того, "Рома" производит водку "Графская".

Кличук владеет сетью ресторанов, пабов и пиццерий, которые объединены в компанию "Гойра групп". Также он является совладельцем компании "Брусницкая Мацеста", специализирующейся на ресторанном и гостиничном бизнесе.



На местных выборах в Черновцах победил Роман Кличук / Фото со страницы мэра в фейсбуке

Луцк

Во втором туре выборов мэра Луцка победил кандидат от "За майбутне" Игорь Полищук. Кстати, в 2017 году он 3 месяца исполнял обязанности главы горсовета, а затем объявил, что уходит в отставку.

С 2012 года Полищук начал работать на соратника скандального Игоря Коломойского бизнесмена Игоря Палицу. Во время избирательной кампании 2020 он совсем не скрывал своей связи с Палицей. Кроме того, Полищука активно поддерживал исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит. Именно он стал едва ли не главным агитатором за молодого кандидата.

Новоизбранный мэр Луцка Игорь Полищук / Фото со страницы Полищука в фейсбуке