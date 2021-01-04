Мэрия Одессы потратила более 7 миллионов гривен на новогодние подарки для школьников 1 – 6 классов и для детей-сирот. И все бы ничего, но на самом деле дети получили минимальный набор сладостей. Кроме того, "украсила" все открытка-поздравление от одесского мэра Геннадия Труханова.

Подробнее о сверхдорогих новогодних подарках для одесских детей

Согласно итогам тендера, на подарки из бюджета Одессы ушло более 7 миллионов 171 тысячи гривен. За эту сумму приобрели 98 тысяч 344 традиционных коробок с конфетами. Стоимость одного подарка для школьников составляет около 73 гривен. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Кстати Блатной шансон и оркестр Дедов Морозов: зажжение елки не обошлось без курьезов в Одессе

Согласно документам, в каждом подарке должно было быть не менее 400 граммов сладостей:

70% – глазированные шоколадом конфеты, их должно быть не менее 5 видов;

20% – печенье и вафли;

10% – карамель и желейные конфеты.



Выдержка из тендера по новогодним подаркам для детей Одессы / Фото издания "Думская"

Что дети получили взамен

Согласно опубликованным в сети фотографиям подарков, дети получили несколько вафель, карамельные и желейные конфеты, а также открытку от мэра Геннадия Труханова. Шоколадных конфет в коробке оказалось всего две.



Вот такой подарок на Новый год от Труханова получили одесские школьники и дети-сироты / Коллаж 24 канала

Обратите внимание Лишение свободы за коррупцию: Ермак рассказал, когда Зеленский подаст законопроект

Интересный момент

Соответствующий тендер проводили в начале октября. А победителем торгов стала компания "Проект Инвест XXI". Ее связывают с владельцем группы "ГЕРЦ" Константином Ткачем. Официально единственным учредителем и директором компании является Наталья Фомина. Заметим, что фирма регулярно выигрывает тендеры на обслуживание учреждений сферы образования.

По данным "Думской", эта компания уже фигурировала в пищевых тендерах муниципалитета и была фигурантом расследований. В частности, в 2013 году она была фигурантом коррупционного дела по закупке продуктов питания для школ Одессы. По данным СМИ, тогда Одесский горсовет создал неконкурентные условия конкурса и незаконно отдал предпочтение перед другими компании "Проект Инвест XXI".