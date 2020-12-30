Харьковский городской совет на внеочередной сессии 30 декабря принял решение об увековечении памяти мэра Геннадия Кернеса. В то же время под зданием мэрии устроили пикет.

Вопрос увековечения памяти Кернеса

Сессия горсовета Харькова началась 30 декабря, примерно в 12:00 с минуты молчания. Об этом сообщает Depo.Харьков.

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Председательствовал на ней секретарь горсовета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

Вопрос об увековечении памяти Геннадия Кернеса был первым в повестке дня.

Депутаты большинством голосов поддержали проект общего решения о чествовании памяти Кернеса и принятии мер по увековечению его памяти, что предусмотрены законодательством.

Терехов отметил, что на следующей сессии депутаты должны внести "некоторые изменения", которые позволят разблокировать возможность предоставления Кернесу звания почетного гражданина Харькова.

Пикеты под горсоветом

Во время сессии под зданием мэрии продолжался пикет, сообщает Укринформ.

Представители общественных объединений и союзы ветеранов АТО требовали

не нарушать закон о бесплатном проезде участников АТО;

не принимать решение об увековечении Кернеса путем переименования проспекта Науки.

Кроме того, пикетчики сделали перфоманс против попытки выделить 1,5 миллиона гривен на строительство очередного артобъекта.

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