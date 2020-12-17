После того как о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса сообщили родственники и близкие, появилась и реакция со стороны Харьковского городского совета. Так, коллега Кернеса, новоизбранный секретарь мэрии Игорь Терехов заявил, что "будет продолжать его дело".

Это пока единственная реакция от официального представителя горсовета Харькова. На смерть Кернеса Терехов отреагировал на своей фейсбук-странице.

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Сегодня ночью ушел мой друг, человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и старого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления,

– написал он.

Также Терехов уточнил: пока ничего не может сказать ни о дне похорон Кернеса, ни о месте. Впрочем, в ближайшее время этот вопрос решат.

Чиновник добавил, что команда Кернеса в горсовете "продолжит его дело".

Заметим, что Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета 9 декабря. Кандидатуру своего заместителя на этот пост дистанционно выдвинул сам Кернес. Теперь до проведения новых выборов в городе обязанности мэра Харькова будет исполнять именно он.

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