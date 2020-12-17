В мэрии Харькова отреагировали на смерть Кернеса
После того как о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса сообщили родственники и близкие, появилась и реакция со стороны Харьковского городского совета. Так, коллега Кернеса, новоизбранный секретарь мэрии Игорь Терехов заявил, что "будет продолжать его дело".
Это пока единственная реакция от официального представителя горсовета Харькова. На смерть Кернеса Терехов отреагировал на своей фейсбук-странице.
Важно Умер Геннадий Кернес
Сегодня ночью ушел мой друг, человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и старого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления,
– написал он.
Также Терехов уточнил: пока ничего не может сказать ни о дне похорон Кернеса, ни о месте. Впрочем, в ближайшее время этот вопрос решат.
Чиновник добавил, что команда Кернеса в горсовете "продолжит его дело".
Заметим, что Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета 9 декабря. Кандидатуру своего заместителя на этот пост дистанционно выдвинул сам Кернес. Теперь до проведения новых выборов в городе обязанности мэра Харькова будет исполнять именно он.
Кернес умер: коротко о главном
- Геннадий Кернес еще летом прекратил появляться на людях, а в сентябре поползли слухи о том, что он заболел коронавирусом. Впоследствии это подтвердили в мэрии Харькова.
- Сперва Кернеса лечили в местной больнице, но потом отправили самолетом в клинику "Шарите" в Берлине.
- Несмотря на отсутствие Кернеса в разгар избирательной кампании, он получил большинство голосов харьковчан на местных выборах.
- В начале октября сообщалось, что Кернес преодолел коронавирус. В то же время коллеги по партии и чиновники мэрии уверяли: политик быстрыми темпами выздоравливает и скоро вернется в Харьков.
- 11 декабря стало известным о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.
- 17 декабря о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс и жена Оксана Гайсинская.
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