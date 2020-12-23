В мэрии Харькова заявили, что салюты, которые неизвестные запустили во время похорон Геннадия Кернеса 23 декабря, имели свой смысл.

Кернес был человеком, достойным салюта. Об этом заявила заместительница городского главы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает "Суспільне".

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Постарались люди, которые, наверное, хотели продемонстрировать свое плохое отношение и радость по поводу всего того, что происходит, но даже салют оказался уместным, потому что Геннадий Адольфович – это человек, который достоин салюта. И то, что мы его хоронили под звуки салюта, в этом тоже есть свой смысл,

– заявила Горбунова-Рубан.

Салюты раздались возле кладбища, где хоронили Кернеса. Частично они перебивали даже слова священника. На видео момента можно заметить, как люди с цветами оглядываются вокруг, не понимая, что происходит.

Салют во время похорон Кернеса: смотрите видео

Что известно о похоронах Кернеса