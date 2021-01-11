Городской глава Шостки Николай Нога создал аккаунт в популярном приложении TikTok. Кроме этого, он поручил начальнице управления образования и заведующей сектором молодежи в ближайшее время тоже там зарегистрироваться.

По его словам, контент TikTok должен наполняться солидной и познавательной для молодежи информацией. Об этом сообщает "Шостка.Info".

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Мэр Шостки лишь недавно зарегистрировался в популярном среди молодежи приложении. Название его аккаунта –mykolanoha.

Сейчас за ним следят 63 человека, а его опубликованные видео набрали 333 лайка.



Профиль мэра Шостки в TikTok / Скриншот

Всего на странице Владимира Ноги уже 13 Видео. Первый ролик отснят в кабинете городского главы Шостки.

Первое TikTok-видео на странице мэра Шостки:

Мэр Шостки поручил чиновницам зарегистрироваться в приложении

11 января городской глава провел аппаратное совещание с чиновниками, во время которого затронул тему молодежного контента в TikTok.

Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодежь,

– заявил он.

Владимир Нога официально поручил зарегистрироваться в приложении начальнице управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектора молодежи Ольге Сокульской.

Кроме этого, он предложил собрать молодежный совещательный совет при городском главе. Ведь контент TikTok должен наполняться не только шуточной информацией, но и познавательной для молодежи.