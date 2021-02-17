Полиция открыла дело против мэра города Рубежного Луганской области Сергея Хортива. Он, по словам очевидцев, ударил местную жительницу.

С соответствующим заявлением к правоохранителям обратилась жительница Рубежного Ольга Филенко. Об этом сообщил спикер областного управления Национальной полиции Антон Ковалев.

Читайте также Вымышленное решение суда: как элегантно украсть 400 тысяч долларов "воровского общака"

Что говорят очевидцы

По словам Филенко, жители города пытались попасть на прием к мэру. Они хотели решить вопрос о закрытии школ. "Попросили у Хортива нас принять. Он ответил, что не примет", – рассказала женщина.

Он на меня набросился по непонятным причинам, начал меня бить, ударил в живот, об стенку ударил мой телефон,

– поделилась Елена Филенко.

Также деталями поделился местный житель Анатолий Морозов. Он рассказал, что Сергей Хортив бросался еще на двух жителей Рубежного.



Елена Филенко / Фото "Суспільне Донбас"

Их некоторое время не пропускали, а когда дверь открылась, то оттуда вышел Хортив. "Валерий спросил у Хортива, почему нас не пускают, на что он ответил: "Локдаун". А потом просто, я даже слова не говорил, снимал на телефон, он бросился на меня, хотел забрать телефон и несколько секунд была борьба за мой телефон", – добавил Морозов.

Будет ли наказание

Полицейские открыли 2 уголовных производства. Действия чиновника квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений. За это его могут оштрафовать на 850 гривен.