Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 декабря получил отрицательный результат теста на коронавирус. Политик отметил, что благодаря выздоровлению находится в очень хорошем настроении.

В понедельник, 21 декабря, Труханов уже присутствовал на дистанционном заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает 24 канал. Актуально Как изменилась заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю Безопасный и могу выполнять свои обязанности. Поэтому настроение хорошее,

– отметил Труханов. Что известно о коронавирусе у Труханова 9 декабря Труханов сообщил, что подхватил COVID-19.

Тогда мэр Одессы охарактеризовал свое самочувствие как "неплохое".

Однако уже 11 декабря Труханова госпитализировали. Медики оценили его состояние как средней тяжести. Обратите внимание! За сутки 20 декабря в Украине выявили 6 545 новых случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 970 993 жителя Украины. Подробнее читайте здесь.