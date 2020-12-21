Настроение хорошее: мэр Одессы Труханов вылечился от COVID-19
Мэр Одессы Геннадий Труханов 19 декабря получил отрицательный результат теста на коронавирус. Политик отметил, что благодаря выздоровлению находится в очень хорошем настроении.
В понедельник, 21 декабря, Труханов уже присутствовал на дистанционном заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает 24 канал.
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Безопасный и могу выполнять свои обязанности. Поэтому настроение хорошее,
– отметил Труханов.
Что известно о коронавирусе у Труханова
- 9 декабря Труханов сообщил, что подхватил COVID-19.
- Тогда мэр Одессы охарактеризовал свое самочувствие как "неплохое".
- Однако уже 11 декабря Труханова госпитализировали. Медики оценили его состояние как средней тяжести.
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