Мэр Киева и даже президент: Садовый назвал 4 интересные для него должности
Андрея Садового, кроме кресла городского головы Львова, интересуют и другие должности. В частности, политик не против стать мэром Киева или президентом.
Источник:"Новое время"
Садовый рассказал, что его амбиции – это быть успешным на одной из 4 должностей.
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Какие именно должности интересуют политика
- мэра Львова;
- городского головы Киева;
- премьер-министра;
- президента.
Чтобы все изменить, необходимо собрать мудрых и талантливых людей по всей Украине. Нужно 500 таких людей. Они должны работать в регионах и в правительстве,
– рассказал Садовый.
И отметил: если Зеленский его услышит, то соберет этих 500 самодостаточных людей.
В пример мэр Львова назвал своего знакомого бизнесмена Михаила Весельского, который владеет сетью магазинов "Арсен".
"Он в родной деревне потратил более 5 миллионов долларов и построил новую современную школу. Он на 50-м году жизни понял, что без инвестиций в образование страна не имеет будущего", – отметил Садовый.
Мэр добавил, что теперь нужно найти еще 499 таких же людей. На вопрос, причисляет ли он себя к этим 500 людям, Садовый ответил, что однозначно да.
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