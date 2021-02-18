Андрея Садового, кроме кресла городского головы Львова, интересуют и другие должности. В частности, политик не против стать мэром Киева или президентом.

Садовый рассказал, что его амбиции – это быть успешным на одной из 4 должностей.

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Какие именно должности интересуют политика

мэра Львова;

городского головы Киева;

премьер-министра;

президента.

Чтобы все изменить, необходимо собрать мудрых и талантливых людей по всей Украине. Нужно 500 таких людей. Они должны работать в регионах и в правительстве,

– рассказал Садовый.

И отметил: если Зеленский его услышит, то соберет этих 500 самодостаточных людей.

В пример мэр Львова назвал своего знакомого бизнесмена Михаила Весельского, который владеет сетью магазинов "Арсен".

"Он в родной деревне потратил более 5 миллионов долларов и построил новую современную школу. Он на 50-м году жизни понял, что без инвестиций в образование страна не имеет будущего", – отметил Садовый.

Мэр добавил, что теперь нужно найти еще 499 таких же людей. На вопрос, причисляет ли он себя к этим 500 людям, Садовый ответил, что однозначно да.

Обратите внимание! Садовый также озвучил свой рейтинг украинских президентов. Первый – Леонид Кучма, потому что он заложил основы украинского государства. Второй – Виктор Ющенко, потому что мог противостоять Путину жестко. Далее следуют Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Виктор Янукович.