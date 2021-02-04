Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил разрешать заниматься сексом за 100 тысяч гривен на смотровой площадке ратуши. Он поощрил жителей города присоединиться к шутливой инициативе фотографиями фантастического пейзажа.

Источник: фейсбук Руслана Марцинкива

Пост мэр Марцинкив опубликовал для тех, "кто будет искать любовь на ратуше". В нем он показал город с высоты птичьего полета.

Больше об этом В Ивано-Франковске пара занялась сексом на ратуше: мэр предлагает сделать услугу платной

Что запостил мэр

Мэр Марцинкив написал: "Вот такой пейзаж ждет каждого, кто будет искать любовь на нашей ратуше...". Также он прикрепил несколько действительно фантастических снимков Ивано-Франковска, сделанных с ратуши.



Пейзаж Ивано-Франковска / Фото Павел Пивовар



Ивано-Франковск с ратуши / Фото Павел Пивовар



Ивано-Франковск / Фото Павел Пивовар

Что этому предшествовало

Мэр Марцинкив 3 февраля озвучил жителям Ивано-Франковска, а также его гостям, необычное предложение. Он планирует разрешить заниматься сексом на смотровой площадке ратуши за 100 тысяч гривен. Все деньги мэр потратит на реставрацию здания. На такое решение его вдохновила молодая пара.

События 3 февраля в Ивано-Франковске