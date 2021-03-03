Мэр ковидного Ивано-Франковска Марцинкив попросил помощи у власти
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за сложной коронавирусной ситуации обратился к Кабинету Министров. Чиновник попросил предоставить городу больше доз вакцины и помочь с развертыванием дополнительных коек в больницах.
Источник:фейсбук Руслан Марцинкива
В Ивано-Франковске вакцинация продолжается уже 4 день. По словам Марцинкива, соглашается на нее только каждый второй. И это большая проблема, ведь прививки делают прежде всего медикам.
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Что еще о вакцинации в Ивано-Франковске заявил Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска отметил, что городу сейчас выдали примерно 500 доз вакцин. И он будет просить правительство предоставить еще, ведь важно, чтобы вакцинация происходила.
Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения,
– отметил он.
Марцинкив добавил, что облгосадминистрация пообещала предоставить еще вакцин. Всего в область, по данным Ивано-Франковской ОГА, направили 22 тысячи доз.
Кроме того, мэр Франковска считает, что проблемы с вакцинацией – связаны, в частности, с провалом коммуникации. По мнению Марцинкива, правительство могло провести более качественную разъяснительную кампанию, что индийская вакцина Covishield – идентична с препаратом Oxford/AstraZeneca.
"Разве было трудно привезти специалиста из AstraZeneca, который бы сказал, что "в Индии производят ту самую AstraZeneca по нашей формуле? После этого было бы большее доверие к этой вакцине", – подчеркнул Марцинкив.
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Смотрите видео комментария Марцинкива относительно ковидной ситуации в Франковске
Коронавирус на Прикарпатье: главное
- На протяжении последних нескольких дней Ивано-Франковская область была среди лидеров по количеству новых случаев. В частности, за 1 марта здесь covid-19 обнаружили у 649 человек.
- Всего на Прикарапатти инфицировались 65 608 человек. Сейчас болеют 14 972 человека.
- Кроме того, во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.Из-за такой ситуации в области ввели жесткий карантин (красная зона) и развернули модульную больницу.
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- Также правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов на Ивано-Франковщине.
- Марцинкив ранее предполагал, вспышку заболеваемости могло вызвать большое количество туристов, отдыхавших в регионе в период праздников.
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