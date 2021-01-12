Мэр Черноморска Василий Гуляев обнаружил, что его рабочий кабинет прослушивают. После этого он установил на двери электронный замок.

Кабинет мэра Черноморска прослушивали

Прослушку в своем кабинете Гуляев нашел вскоре после начала работы в должности городского головы Черноморска, что в Одесской области. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.

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Поработав буквально 2 недели, я проверил кабинет и то нашел там "жучки",

– рассказал Гуляев.

Чтобы обезопасить свою работу, он установил на входе в кабинет электронный замок. Чиновник подозревает, что его могли прослушивать несколько депутатов городского совета. Кроме того, у Гуляева есть вопросы и к безопасности здания мэрии.

"В этом доме происходят парадоксальные вещи. У нас стоят камеры, но никто не знает, куда эти камеры транслируют. У нас, кто сюда хочет, тот и заходит", – пожаловался мэр.

И добавил, что заходить в мэрию могут даже с оружием, и "никто никого остановить не может".

Обратите внимание! Ранее в Белгород-Днестровском, Одесской области, новоизбранный мэр Виталий Граждан из "Оппозиционной платформы – За жизнь" нашел в своем кабинете скрытые камеры. После вступления в должность мэра он хотел установить систему охранной сигнализации и наткнулся на интересную находку.