Областной совет рекомендовал в Черкассах усилить карантин. В то же время в городе отказались вводить жесткие противоэпидемические мероприятия.

Ситуация остается контролируемой, а причин для усиления карантина нет. Это заявил глава города Анатолий Бондаренко.

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В Черкассах не будут усиливать карантин

По его словам, многие решения, которые приняла Черкасская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, являются нецелесообразными.

Предлагают такие непопулярные методы, по моему мнению, которые наша комиссия не будет принимать,

– отметил Бондаренко.

Например, он считает, что можно посещать Черкасский городской зоологический парк, ведь он работает на свежем воздухе.

Мэр города считает ряд решений нецелесообразными

Как отметил мэр, нецелесообразно ограничивать торговлю продовольственных магазинов. Вместо этого необходимо лимитировать пребывание определенного количества посетителей в одном магазине. "Мы четко пропишем, сколько должно быть посетителей на один квадратный метр", – он подчеркнул.

Также пересмотрят решение о местных транспортных перевозках. Поэтому ограничивать работу транспорта тоже не планируют.

Какими бы ни были ограничения, проконтролировать количество пассажиров, которые заходят, не в коммунальном транспорте, почти нереально,

– сказал глава Черкасс.

В то же время рестораны и другие заведения питания будут работать до 23:00 с соблюдением всех карантинных норм. Это, по мнению мэра, нормально.

Напомним! В Черкасской области с 22 марта приняли решение усилить карантин. Так местные власти хотят избежать попадание региона в красную зону.

Бондаренко призвал жителей города соблюдать меры гигиены: носить маски, мыть руки и максимально избегать больших скоплений людей. Тогда Черкассы не попадут в красную карантинную зону.