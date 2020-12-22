Били на глазах у ребенка: мэр Броваров рассказал детали нападения
На дом мэра Броваров Игоря Сапожко напали 5 вооруженных мужчин. В доме находилась его семья – жена и 9-летний сын.
Он убежден, что его не просто хотели ограбить. Об этом Сапожко сообщил на своей фейсбук-странице.
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Страшные детали инцидента
По его словам, несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, сразу отдали, преступники связали ребенка и женщину. И на их глазах начали его бить.
После этого устроили в доме погром и быстро скрылись,
– отметил Сапожко.
На месте происшествия работают правоохранители, они открыли уголовное дело, продолжается следствие, которое должно квалифицировать преступление.
Политическое давление
Глава города убежден, что это был не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Мэр добавил, что воспринимает этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью:
- запугать его;
- заставить снять свою кандидатуру с избирательной гонки.
В то же время, как отметил Сапожко, несмотря на ужас, который пережила семья, запугать его не удастся и сниматься с выборов он не планирует.
"А всем своим оппонентам советую действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах в кровавую бойню. Результаты повторных выборов 17 января нас рассудят", – добавил мэр.
Избиение мэра Броваров: что известно
- В селе Гнидин Бориспольского района в ночь на 22 декабря неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко, а также избили чиновника.
- Угрожая оружием они забрали 10 тысяч долларов и ювелирные изделия.
- Киевский мэр Виталий Кличко уже обратился к правоохранителям с просьбой оперативно расследовать преступление.
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