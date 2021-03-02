Між Шарієм і Медведчуком є прямий зв'язок, – Чернєв
Суд дозволив правоохоронцям затримати підозрюваного у державній зраді проросійського блогера Анатолія Шарія. Він, напевно, чи не перший претендент на притягнення до відповідальності у разі ухвалення закону про колабораціонізм.
Источник:24 канал
Дії Служби безпеки України щодо Шарія – це не перший крок. Цьому передувало розслідування, адже органі спостерігав за ним дуже довго. Таку думку в ефірі висловив співавтор законопроєкту про колабораціонізм, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв.
До теми Незаконно, – одіозний Шарій відреагував на оголошення у розшук
Між Шарієм і Медведчуком є зв'язок
За його словами, це потрібно було зробити давно, але СБУ упродовж якогось періоду збирали факти, які наразі лягли за основу кримінального провадження.
Є прямий зв'язок між Шарієм та Медведчуком. Я не бачив справи самого Шарія, але те, що вони пов'язані – така інформація є,
– зазначив Чернєв.
Особливості законопроєкту про колаборантів
Законопроєкт про колаборантів, як зауважив нардеп, направлений на громадян України, які фактично працюють на країну-агресора.
"Цей закон може мати превентивний вплив на подібних політиків, або ж вони нестимуть відповідальність, згідно з Кримінальним Кодексом", – зауважив Чернєв.
Про Шарія та законопроєкт щодо колаборантів: дивіться відео
Рівень добровільності роботи
"Щодо визначення добровільності роботи – це буде питання до правоохоронних органів, які можуть дістати відповідну інформацію", – також сказав співавтор законопроєкту.
Він спрогнозував, що через 1 – 1,5 місяці можна буде побачити проєкт у сесійній залі.
Поделиться новостью