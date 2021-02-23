В Киеве, возле Офиса Президента, проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Митингующие сожгли шлемы, которые сняли с нацгвардейцев.

Полиция применила огнетушитель. В толпе стало трудно дышать.

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В то же время Митингующие продолжают срывать каски с полиции. Правоохранители пытаются оттеснить протестующих. Постоянно происходят локальные драки.

Заметим! Полиция уже задержала по меньшей мере несколько протестующих.

Возле Офиса Президента продолжают дежурить полицейские, а также – военнослужащие Национальной гвардии.



Каска, которая горит / Фото телеграма "Легитимный"



Шлем, который сняли митингующие / Фото 24 канала

Об акциях протеста, которые проходят 23 февраля в разных городах Украины – читайте по ссылке.

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