Сорвали с правоохранителей: митингующие на протестах из-за приговора Стерненко жгут шлемы
В Киеве, возле Офиса Президента, проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Митингующие сожгли шлемы, которые сняли с нацгвардейцев.
Источник:Телеграм Сергея Стерненко
Полиция применила огнетушитель. В толпе стало трудно дышать.
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В то же время Митингующие продолжают срывать каски с полиции. Правоохранители пытаются оттеснить протестующих. Постоянно происходят локальные драки.
Возле Офиса Президента продолжают дежурить полицейские, а также – военнослужащие Национальной гвардии.
Каска, которая горит / Фото телеграма "Легитимный"
Шлем, который сняли митингующие / Фото 24 канала
Приговор Сергею Стерненко: что известно
- Украинского активиста Сергея Стерненко приговорил 23 февраля Приморский районный суд Одессы.
- Стерненко признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Говорится о 300 гривнах.
- В то же время активист назвал свой приговор политически мотивированным решением, которое продиктовали судьям.
- Украинцы начали выходить на акции протеста.
Столкновения на акции протеста: смотрите видео
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