На протестах проти вироку Стерненка близько 40 мітингувальників постраждали
На протестах на вулиці Банковій у Києві проти вироку Сергію Стерненку постраждали близько 40 людей. Постраждали активісти у наслідок сутички з правоохоронцями.
Источник:Червоний Хрест
Протесты проходили в более чем 20 городах Украины. Преимущественно акции проходили спокойно, но в целом пострадали 4 десятка людей.
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Помощь Красного Креста
По данным организации, пострадали 10 человек. Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказывают первую помощь пострадавшим. Пресс-служба организации сообщила, что отряды быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины также дежурили и в других городах Украины, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь.
Медики оказывают первую медицинскую помощь / Фото Красного Креста
Пострадавший активист в Киеве / Фото Красного Креста
Пострадали правоохранители
По данным пресс-службы полиции города Киева, во время обеспечения правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей. Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили.
Протесты против приговора Стерненко: главное
- 23 февраля в Одессе состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко по делу о похищении человека.
- Его признали виновным и приговорили к более 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- В более 20 городах Украины и в Варшаве люди вышли на протесты, чтобы выразить свое несогласие с таким "правосудием".
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