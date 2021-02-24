На протестах на улице Банковой в Киеве против приговора Сергею Стерненко пострадали около 40 человек. В результате столкновения пострадали и активисты, и правоохранители.

Протесты проходили в более чем 20 городах Украины. Преимущественно акции проходили спокойно, но в целом пострадали 4 десятка людей.

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Помощь Красного Креста

По данным организации, пострадали 10 человек. Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказывают первую помощь пострадавшим. Пресс-служба организации сообщила, что отряды быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины также дежурили и в других городах Украины, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь.



Медики оказывают первую медицинскую помощь / Фото Красного Креста



​Пострадавший активист в Киеве / Фото Красного Креста

Пострадали правоохранители

По данным пресс-службы полиции города Киева, во время обеспечения правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей. Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили.

Протесты против приговора Стерненко: главное