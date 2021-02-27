Под Офис Президента 27 февраля придут не только граждане, которые хотят защитить людей или Сергея Стерненко. На митинг придут все, кому важно не стать следующими жертвами системы.

Соответствующие люди болеют за системные изменения больше, чем за судьбы отдельных лиц. Об этом в своем блоге "Право на достоинство" рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Читайте полный выпуск Приговор Стерненко: почему в Украине отсутствуют правосудие и справедливость

Почему на самом деле люди выйдут на митинг

"Митингующие придут, чтобы президент провел настоящую судебную реформу, а не очередную ее имитацию. Без такой реформы Украина никогда не станет успешной", – заявил Шабунин.

Он объяснил, что отрывочные успехи не компенсируют отсутствие честного суда и справедливости.

Зеленский гордится "государством в смартфоне"? Однако без правосудия наши дети воспользуются им, чтобы удобно оформить документы на эмиграцию,

– подчеркнул глава ЦПК.

По его словам, если даже президент гордится "великой стройкой", то без правосудия украинцы воспользуются идеальными дорогами, чтобы уехать из бедной коррумпированной страны без рабочих мест.

Судебная реформа рано или поздно состоится, для президента значительно лучше, чтобы это случилось раньше, – для всей страны лучше, сказал Виталий Шабунин.

Обратите внимание! Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения 23 февраля, в этот же день в городах Украины вспыхнули протесты. Следующий митинг с призывом к освобождению Стерненко запланирован на 27 февраля.

Смотрите полный выпуск видеоблога " Право на достоинство":