Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки во временно оккупированных районах Донецкой области. Они были размещены с нарушением линий отвода.

Танки обнаружили 16 января возле оккупированной Новоселовки – 37 километров к северо-востоку от Донецка. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине 19 января.

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"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 11 танков, размещенных с нарушением линий отвода на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области", – говорится в отчете.

Миссия также зафиксировала 4 буксируемые гаубицы, которые размещены по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения на железнодорожной станции в подконтрольном правительству районе Луганской области.

Нарушение прекращения огня

В отчете отметили, что в Донецкой области Миссия зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения. Почти все нарушения режима произошли в районах к северу от Донецкой фильтровальной станции и на юго-запад от участка разведения в районе Петровского.

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала 1 соответствующее нарушение – разрыв боеприпаса по вооружению неустановленного типа в районе к северу от участка разведения в районе Золотого.

Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля 2020 года действует полное и всеобъемлющее перемирие. Военные Украины его придерживаются, однако российские оккупанты систематически нарушают.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала