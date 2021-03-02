Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе потеряла беспилотник вблизи Ясиноватой. Дрон, совершавший полет над временно оккупированной Донецкой областью, подвергся глушению.

Такую информацию обнародовали 1 марта в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Что произошло

► Утром 28 февраля наблюдатели ОБСЕ находилась вблизи оккупированной Ясиноватой, которая расположена на расстоянии 16 километров от Донецка.

► Там они планировали провести 5 объявленных полетов беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия.

► Во время третьего полета дрон подвергся воздействию помех сигнала. Наблюдатели потеряли контроль над его положением

► Беспилотник летел ориентировочно в 500 метрах на западно-юго-запад от местоположения патруля. Вернуть его не удалось.

Какая ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 марта, российские наемники 7 раз нарушали договоренности о прекращении огня на Донбассе. Открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Павлополя автомобиль Вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадали 9 военнослужащих, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.

В общем, с первого дня 2021 года оккупанты не прекращают обстрелы позиций ВСУ. К сожалению, из-за действий врага 16 украинских защитников погибли, многие бойцы получили травмы.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала