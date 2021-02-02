После того, как не удалось провести через Верховную Раду кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики и вице-премьера, вновь оживилась дискуссия о возможных кандидатах на должность главы правительства.

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Ведь не секрет, что Ю.Витренко рассматривался в качестве возможного преемника Д.Шмыгаля. Но не получилось.

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Монобольшинство уже не то

Прежде чем оценить шансы возможных кандидатов (о которых уже говорят в СМИ), обозначу главные проблемы, так сказать основополагающие противоречия, с которыми столкнулся президент Зеленский в вопросе обновления руководства Кабмина. С одной стороны, есть потребность (и у президента, и с точки зрения общественных интересов) в сильном премьере, который сможет обеспечить быстрое восстановление и ускоренное развитие украинской экономики после коронакризиса. С другой стороны, и глава государства, и его Офис не заинтересованы, чтобы новый премьер-министр был слишком самостоятельной фигурой, и уж тем более не в их интересах, чтобы следующий глава правительства стал вторым (параллельным) центром власти в стране.

Но для президента недостаточно найти оптимальную для себя кандидатуру на должность премьер-министра, ее еще надо утвердить в парламенте. А в Верховной Раде по этому вопросу существует сложная, противоречивая и критичная конфигурация интересов.

У лидеров оппозиционных фракций есть свои виды на премьерство, но нет шансов на его получение. Для демонстрации своего оппозиционного статуса они будут голосовать против любого кандидата на пост главы правительства, которого предложит президент Зеленский. Поэтому утвердить потенциального сменщика Д.Шмыгаля можно только голосами фракции "Слуга народа" (а в ней по кадровым вопросам всегда большой плюрализм), и ее уже традиционных союзников – депутатской группы "Доверие" и ряда (около десятка) внефракционных депутатов. А это означает, что во фракции "Слуга народа" кандидата на пост премьер-министра (или потенциального претендента на этот пост) должны поддержать не менее 200 депутатов.

Можно, конечно, попытаться договориться с группой "За будущее". Но у лидера этой группы свои премьерские амбиции. Однако, самая большая проблема – на эту группу влияет Коломойский. А это означает возникновение противоречий с Ахметовым и его депутатами (в том числе и в "Слуге народа"). И может повториться история, случившаяся с Ю.Витренко. В лучшем случае можно рассчитывать на несколько голосов депутатов из этой группы, которые достаточно автономны в своих голосованиях. Так или иначе, для того, чтобы не попасть в жернова межолигархических противоречий, кандидатура потенциального премьер-министра должна быть относительно нейтральной (как минимум, не вызывать неприятия у традиционных парламентских партнеров президентской партии).

Голосование по Юрию Витренко, как ранее и по некоторым другим кандидатам в состав правительства, показало, что по кадровым вопросам прежде всего надо искать консенсус внутри монобольшинства. Если та или иная кандидатура в состав Кабмина вызывает политический диссонанс у значительной части (более четверти) депутатов президентской партии, то трудно ожидать ее утверждения в парламенте.

Одна причина такой ситуации – в некоторой идеологической неоднородности фракции, вторая – в наличии внешних факторов влияния (Коломойский, у которого есть своя группа внутри фракции; Ахметов, который влияет на группу Павлюка; и некоторые другие – в меньших масштабах), третья – в том, что многие кандидаты в состав правительства воспринимаются депутатами "Слуги народа" как чужие, неорганичные для их политической силы. Абсолютное большинство нардепов президентской партии (не менее 170) полностью лояльны президенту Зеленскому и готовы поддержать едва ли не любую кандидатуру, которую он предложит.

Каким должен быть кандидата на пост премьер-министра?

Но все-таки, как мне кажется, значительная часть членов фракции монобольшинства не очень удовлетворены своей пассивной ролью в процессе формирования правительства. Поэтому даже с тактической точки зрения при продвижении Офисом президента Украины любого кандидата в состав Кабмина необходим предварительный зондаж этой кандидатуры среди депутатов президентской фракции, выяснение возможных причин ее невосприятия, индивидуальная работа с теми нардепами, которые колеблются по этому вопросу. А для утверждения возможного кандидата на пост премьер-министра такое взаимодействие Офиса президента с фракцией "Слуга народа" является обязательным условием позитивного результата. Таким образом, чтобы иметь шансы на утверждение в парламенте, претендент на пост премьер-министра должен быть проходной кандидатурой прежде всего для фракции "Слуга народа".

Критерий относительной нейтральности в контексте межолигархических противоречий является обязательным и в данном случае.

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И вот исходные параметры при определении кандидата на пост премьер-министра.

Во-первых, это должна быть достаточно сильная фигура, способная обеспечить более эффективное руководство Кабмином, придать новый импульс его работе, так, чтобы стимулировать быстрое восстановление и ускоренное развитие украинской экономики после корона-кризиса.

Во-вторых, новый премьер-министр не должен быть слишком самостоятельной фигурой (в частности, желательно, чтобы не имел своего собственного политического ресурса), и не смог стать вторым (параллельным) центром власти в стране.

В-третьих, претендент на пост премьер-министра должен быть "проходным", при утверждении его кандидатуры в Верховной Раде. А это предполагает его относительную нейтральность для конкурирующих олигархов (т.е. это не должен быть "человек" Ахметова или Коломойского), и достаточно высокий уровень поддержки внутри фракции "Слуга народа" (желательно не меньше 200 голосов в его поддержку от депутатов фракции).