Миссия МВФ начнет работать в Украине уже с 21 по 23 декабря 2020 года. Работа продлится в формате stand-by и возобновится уже после зимних праздников в январе 2021 года.

Украина остается надежным партнером МВФ. Об этом на своей странице в твиттере написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21 – 23 декабря. Из-за COVID-19 миссия будет происходить в формате онлайн-связи для просмотра соглашения в формате stand-by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу,

– подчеркнул Зеленский.

Программу stand-by на 18 месяцев для Украины МВФ одобрил 9 июня 2020 года. В целом ее бюджет составляет 5 миллиардов долларов. Сумма первого транша составила 2,1 миллиарда долларов.

Пересматривать программу должны были 4 раза: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также – по итогам июня 2021 года. Однако план не удалось реализовать.

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