Зеленский принял участие в церемонии принесения присяги новыми судьями. Президент вселил веру в новых судебных чиновников и пожелал им успехов.

Президент Владимир Зеленский поздравил судей с присягой, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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По словам президента, статус судьи – почетный, но очень ответственный и важный. Зеленский предупредил, что судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы.

Ваша миссия – быть стражами объективности, беспристрастности, честности, верховенства права и равенства всех перед законом,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский пожелал новоназначенным судьям успехов в работе на благо Украины.

"Желаю всегда соответствовать высокому званию "судья" и такому почтенному обращению "Ваша честь", – добавил президент.

Что этому предшествовало

Ранее Зеленский назначил более 100 судей на местах.

Назначение президент осуществил в июне, июле и августе.



Присяга судей / Фото Офиса Президента