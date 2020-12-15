Ваша миссия – быть стражами объективности и беспристрастности, – Зеленский к новым судьям
Зеленский принял участие в церемонии принесения присяги новыми судьями. Президент вселил веру в новых судебных чиновников и пожелал им успехов.
Президент Владимир Зеленский поздравил судей с присягой, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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По словам президента, статус судьи – почетный, но очень ответственный и важный. Зеленский предупредил, что судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы.
Ваша миссия – быть стражами объективности, беспристрастности, честности, верховенства права и равенства всех перед законом,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский пожелал новоназначенным судьям успехов в работе на благо Украины.
"Желаю всегда соответствовать высокому званию "судья" и такому почтенному обращению "Ваша честь", – добавил президент.
Что этому предшествовало
- Ранее Зеленский назначил более 100 судей на местах.
- Назначение президент осуществил в июне, июле и августе.
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