Мисс Беларусь 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова вышла на свободу в Жодино после 42 суток ареста. Ее задержали во время протестов в Беларуси.

Женщину отпустили примерно в 12.30. Рядом с изолятором ее встретили родные. Об этом сообщили на сайте TUT.by.

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Почему Хижинкову арестовали

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября во время акции протеста. Через 3 дня ей присудили 12 дней ареста. Свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялось на доработку. На следующий день ее судили по той же статье и добавили еще 15 дней ареста.



Хижинкова на свободе / Фото TUT.by

После третьего суда срок ее ареста увеличили до 42 дней. Сначала Хижинкова должна была выйти на свободу через 15 суток после третьего суда, то есть 11 декабря, но ее не выпустили.



Хижинкова на свободе / Фото TUT.by

Ужасные условия ареста

Ольгу Хижинкову удерживали в ужасных условиях. Об этом рассказала журналистка TUT.by, которая провела с ней 10 дней в одной камере.

Протесты в Беларуси: коротко