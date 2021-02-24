У Харківській міськраді неспокійним видалося 24 лютого. На додачу до всього там ще й зняли барельєф із радянським вождем Володимиром Леніним. Але таке щастя тривало недовго – за деякий час композицію провернули на місце.

Барельєф зі стіни зняв представник громадської організації "Світанок" та співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков. Він обурювався цим питанням і раніше.

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У міськраді Харкова активіст Вадим Поздняков зняв барельєф із Леніним, але невдовзі його повісили назад / Колаж 24 каналу

Докладніше про подію

Після того, як зняли барельєф, на місце події прибула поліція.

Правоохоронці оглянули табличку та взяли пояснення у Позднякова.

Також опитали представника партії "Демократична сокира" Микиту Соловйова.

За деякий час барельєф повісили на стіну назад.

Ці ордени мали демонтувати ще у 2015 році, їх демонтували з фасаду Харківської міської ради. Інститут національної пам'яті звертався до самої Харківської ради, але це все закінчилося нічим,

– наголосив Поздняков у коментарі "Depo.Харків".

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Що про барельєф із Леніним Поздянков говорив раніше

На початку лютого він наголошував, що у холі Харківської міської ради висить велике зображення "вождя світового пролетаріату". І його досі не демонтували.

Якщо міська рада відмовиться його зняти – буду знімати власноруч і передам до музею. У нас є депутати міської ради, які готові зробити це разом?

– підкреслював активіст.

Зауважимо! 21 травня 2015 року в Україні розпочалася декомунізація. Це процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології. Розпочався він ще в часи розпаду СРСР і з новою силою активізувався під час Революції Гідності. У межах декомунізації міста України позбулися не лише радянських пам’ятників, а і перейменували багато вулиць і навіть міст.

Інші гучні події в міськраді Харкова 24 лютого

Тутешні депутати втретє перейменували проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. За свої голови віддали 57 осіб, 16 були проти, ще 6 утрималися. Перед голосування закликав ухвалити таке рішення секретар мерії Ігор Терехов.