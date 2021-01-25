Владимиру Зеленскому по случаю дня рождения поступило немало поздравлений от мировых лидеров. В частности, от глав Китая, Южной Кореи, Словакии, Египта, Кыргызстана, а также Посла Израиля в Украине.

Источник: Офис Президента

Президент Украины 25 января празднует свой 43 день рождения.

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Китай

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил главе государства письмо, в котором выразил "искренние поздравления и наилучшие пожелания".

Со времени вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям,

– говорится в письме.

Цзиньпин также заявил о готовности и дальше работать вместе с Украиной.

Южная Корея

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Зеленского в твиттере. "Желаю вам крепкого здоровья и счастья", – написал он.

Словакия

Словацкая глава государства Зузана Чапутова направила украинскому лидеру поздравительное письмо.

Радуюсь, что в прошлом году нам удалось встретиться в дружеской и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию,

– написала она.

Чапутова добавила, что считает это подтверждением не только замечательных отношений Украины и Словакии, но и четким сигналом заинтересованности стран углублять взаимное сотрудничество в сферах, которые являются полезными для граждан обоих государств.

Лидер Словакии пожелала Зеленскому сил в достижении приоритетных задач на посту президента. А также пообещала поддержку в процессе внедрения реформ и завершении войны на Донбассе.

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Египет

Абдель Фаттах Ас-Сиси в своем поздравлении пожелал радости, личного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях и стремлениях к процветанию, миру и стабильности страны и людей.

Кирзистан

Лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

К слову, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил свои поздравления украинскому главе государства.

Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать все, что от вас зависит, на благо отечества, способствует росту благосостояния народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению ее позиции на международной арене,

– говорится в поздравлении Назарбаева.

К слову, поздравил Зеленского с днем ​​рождения и Посол Израиля в Украине Джоэл Лион. Он пожелал, чтобы Всевышний освещал путь президента на благо всех граждан Украины и даровал ему здоровья и силы.