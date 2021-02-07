Гражданскую жену народного депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака внесли в базу "Миротворца". Речь о Наталье Лавренюк – ее обвинили в финансировании российских оккупантов.

Наталья Лавренюк, как пишет "Миротворец", не только помогала российским оккупантам, но и получила гражданство другой страны, чем также нарушила законодательство Украины.

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Жена Козака на "Миротворце": что известно

Сайт "Миротворец" внес в свою базу Наталью Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Женщину обвинили в том, что она:

Пособница российских оккупантов.

Причастна к финансированию российских оккупантов.

Нарушила законодательство Украины о гражданстве, получив второе гражданство – России в марте 2015.

"Миротворец", напомним, публикует информацию о людях, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу украинскому государству и обществу или совершили преступления против основ национальной безопасности.