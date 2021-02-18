Миротворцы ООН могут появиться на Донбассе только тогда, когда Россия и Украина заключат договор о прекращении войны. Пока в Нью-Йорке нет практической дискуссии относительно развертывания миссии.

Обращение Украины к ООН о введении миротворческой миссии на Донбасс остается в силе, его никто не отменял. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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Он подтвердил, что, действительно, возможно все, в том числе и введение международной администрации. Однако для этого должны быть прописаны четкие условия прекращения войны между Россией и Украиной.

Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу,

– сказал Сергей Кислица.

Далее ООН вместе с Украиной разрабатывает мандат, после чего соглашение направляют на рассмотрение Верховной Рады по инициативе правительства и президента.

Обратите внимание! Суммарный бюджет действующих операций ООН по поддержанию мира в год – свыше 5,2 миллиарда долларов. Украина в этот бюджет платит всего 0,6 миллиона долларов, поскольку дополнительные обязательства взяли на себя постоянные члены Совбеза ООН.

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