ООН может ввести миротворцев на Донбасс, но есть условия: детали
Миротворцы ООН могут появиться на Донбассе только тогда, когда Россия и Украина заключат договор о прекращении войны. Пока в Нью-Йорке нет практической дискуссии относительно развертывания миссии.
Источник:Левый берег
Обращение Украины к ООН о введении миротворческой миссии на Донбасс остается в силе, его никто не отменял. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
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Он подтвердил, что, действительно, возможно все, в том числе и введение международной администрации. Однако для этого должны быть прописаны четкие условия прекращения войны между Россией и Украиной.
Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу,
– сказал Сергей Кислица.
Далее ООН вместе с Украиной разрабатывает мандат, после чего соглашение направляют на рассмотрение Верховной Рады по инициативе правительства и президента.
Привлечение миротворцев ООН на Донбасс: что нужно знать
- В 2017 году пятый президент Петр Порошенко выдвинул идею о введении миротворцев на всю территорию Донбасса. Путин в ответ заявил, что миротворцы могут находиться исключительно на линии разграничения.
- Несмотря на это предложения относительно миротворцев на Донбассе Украина передала в Совбез ООН.
- В сентябре 2019 году тогдашний глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи применения других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.
- В октябре 2019 года президент Зеленский отмечал, что вопрос миротворцев будут обсуждать в "нормандском формате", причем речь идет о расположении их на границе с Россией, а не на линии разграничения.
- Однако после нормандского декабрьского саммита тему миротворцев прекратили активно обсуждать.
- В июле Алексей Резников говорил, что на Донбасс можно привлечь не миротворцев ООН, а миротворцев ОБСЕ, так как это предусмотрено документами организации (впрочем, практически эту функцию ОБСЕ никогда не воплощали).
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