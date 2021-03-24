Украина, Германия и Франция разработали мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе. В Кремле говорят, что документ в глаза не видели и называют его "мифом". По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, план – таки в Москве.

На такие выводы Ермака наталкивают публикации в российской прессе. Так в издании "КоммерсантЪ" вроде бы раскрыли некоторые из положений плана.

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Доработанный план – на столе делегации России

Позитив в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то поставили под сомнение представители России. Я говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе французско-немецкого проекта и доработанный Украиной лежит на столе российской делегации,

– пояснил Ермак.

Однако сам факт того, что детали плана обнародовали российские СМИ является нарушением этики договоренностей в рамках нормандского формата.

На основе плана могут создать "дорожную карту"

На основе предложенного плана, подчеркнул глава ОП, может появиться "дорожная карта" по реализации минских договоренностей. Ее следует утверждать на уровне лидеров "нормандской четверки".

Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры нормандского формата. Эту позицию поддерживают коллеги из Франции и Германии,

– сказал Ермак.

Однако, отметил председатель ОП, Украина не против, чтобы участие в разработке документа принимала Трехсторонняя контактная группа.

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Обратите внимание! Ранее о том, что план Украины и западных партнеров – миф, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Эти слова сразу возразил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. О чем именно говорится в плане – пока неизвестно.