Україна, Німеччина та Франція розробили мирний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Кремлі кажуть, що документ в очі не бачили і називають його "міфом". За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, план –таки у Москві.

На такі висновки Єрмака наштовхують публікації в російській пресі. Так у виданні "КоммерсантЪ" начебто розкрили деякі з положень плану.

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Доопрацьований план – на столі делегації Росії

Позитив у тому, що опублікований матеріал підтверджує мою попередню заяву, яку чомусь поставили під сумнів представники Росії. Я говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі французько-німецького проєкту і доопрацьований Україною лежить на столі російської делегації,

– пояснив Єрмак.

Проте сам факт того, що деталі плану оприлюднили російські ЗМІ є порушенням етики домовленостей у рамках нормандського формату.

На основі плану можуть створити "дорожню карту"

На основі запропонованого плану, наголосив глава ОП, може з'явитись "дорожня карта" щодо реалізації мінських домовленостей. Її слід затверджувати на рівні лідерів "нормандської четвірки".

Остаточним погодженням "дорожньої карти", на нашу думку, мають займатись саме лідери нормандського формату. Цю позицію підтримують колеги з Франції та Німеччини,

– сказав Єрмак.

Проте, зауважив голова ОП, Україна не проти, аби участь у розробці документа брала Тристороння контактна група.

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Зверніть увагу! Раніше про те, що план України та західних партнерів – міф, заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Ці слова одразу заперечив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Про що саме мовиться у плані – наразі невідомо.