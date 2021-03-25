Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что мы сможем вернуть незаконно оккупированный Крым в Украину. По его словам, это произойдет "при нашей жизни".

Чиновник отметил, что мы не знаем, что будет происходить в России. Однако он не сомневается в деоккупации Крыма.

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Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать – и уже неоднократно об этом говорил, – что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободное Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни,

– поделился Данилов.

Что стоит знать об Ичкерии

Ичкерия возникла на части бывшей Чечено-Ингушской Автономной ССР в 1991 году. Впоследствии это привело к первой и второй чеченским войнам между Россией и Ичкерией. В конце в Чечне была установлена российская власть.

По мнению руководителей России, лидеры Ичкерии – террористы. К тому же в Украине есть батальон имени первого президента Чечни Джохара Дудаева, бойцы которого борются с российскими оккупационными войсками на Донбассе.

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Может ли Россия обострить ситуацию с Украиной

По мнению Данилова Россия никогда не прекращала давить на Украину. К тому же оккупант постоянно пытается разговаривать с нами с позиции силы. И секретарь СНБО считает, что "та армия, которая осталась нам в наследство в начале 2014 года, и та армия, которую имеет сегодня Украина – это две совершенно разные армии".

То, что мы сегодня находимся в крайне сложной ситуации с Россией – это может быть не только из-за воды. Может быть любое основание, потому что задача России – это уничтожение нас как страны. Они этого никогда не скрывали,

– сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что мы должны быть готовы к любому развитию событий.