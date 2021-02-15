Президент Владимир Зеленский отдал дань уважения украинцам, погибшим во время войны в Афганистане в 1979 – 1989 годах. Он отметил, что афганцам из-за российской агрессии снова пришлось принять участие в боевых действиях.

Глава государства отметил, что с афганской войны домой вернулись более 165 тысяч украинцев – почти четверть всего советского контингента. При этом погибли более трех тысяч украинцев.

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Еще почти десяти тысячам воинов она постоянно будет напоминать о себе боевыми травмами.

Украина – миролюбивое государство. Мир – одна из важнейших наших ценностей. Но украинцы всегда с честью выполняют свой долг, когда это нужно,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине проживает почти 125 тысяч ветеранов афганской войны, многим из них снова пришлось воевать на Донбассе.

Владимир Зеленский выразил благодарность за стойкость и опыт каждому афганцу, ведь это помогло защищать наше государство в российско-украинской войне.

По его словам, украинцы, которые воевали в Афганистане, надеялись, что эта война станет последней в их жизни. Но с началом войны на Донбассе многие из них снова пошли на передовую.

Другие же помогают с реабилитацией ветеранов АТО/ООС.

Это сильные и смелые люди, которые ценят друг друга и жизнь. То, что пришлось пережить этому поколению украинцев, заслуживает безусловного уважения. А вклад, который они сделали в становление нашей обороны за эти семь лет, вызывает искреннюю благодарность,

– подытожил глава государства.