Мир – одна из важнейших ценностей, – Зеленский почтил воинов-афганцев
Президент Владимир Зеленский отдал дань уважения украинцам, погибшим во время войны в Афганистане в 1979 – 1989 годах. Он отметил, что афганцам из-за российской агрессии снова пришлось принять участие в боевых действиях.
Источник:Офис Президента
Глава государства отметил, что с афганской войны домой вернулись более 165 тысяч украинцев – почти четверть всего советского контингента. При этом погибли более трех тысяч украинцев.
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Еще почти десяти тысячам воинов она постоянно будет напоминать о себе боевыми травмами.
Украина – миролюбивое государство. Мир – одна из важнейших наших ценностей. Но украинцы всегда с честью выполняют свой долг, когда это нужно,
– сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодня в Украине проживает почти 125 тысяч ветеранов афганской войны, многим из них снова пришлось воевать на Донбассе.
Владимир Зеленский выразил благодарность за стойкость и опыт каждому афганцу, ведь это помогло защищать наше государство в российско-украинской войне.
По его словам, украинцы, которые воевали в Афганистане, надеялись, что эта война станет последней в их жизни. Но с началом войны на Донбассе многие из них снова пошли на передовую.
Другие же помогают с реабилитацией ветеранов АТО/ООС.
Это сильные и смелые люди, которые ценят друг друга и жизнь. То, что пришлось пережить этому поколению украинцев, заслуживает безусловного уважения. А вклад, который они сделали в становление нашей обороны за эти семь лет, вызывает искреннюю благодарность,
– подытожил глава государства.
Что известно о войне в Афганистане?
В декабре 1979 года Советский Союз под предлогом борьбы с моджахедами начал полномасштабную военную агрессию против суверенного Афганистана.
Война продолжалась до 15 февраля 1989 года, в этот день СССР вывел основу своих войск из азиатской страны. В результате этой войны погибли (по международным данным, принятым также и в СССР – около 1,5 миллиона, или 10% от тогдашнего населения Афганистана.
Советские потери, по официальным данным СССР, составляли около 15 тысяч военнослужащих. Через афганскую войну прошли около 160 тысяч украинцев, погибли более трех тысяч военных, 12 тысяч получили увечья.
Данные: Википедия
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