Мир на Донбассе зависит от политиков, – главный врач Рыженко
Мир на Востоке Украины зависит от политиков. Военные – люди подневольные. Они будут воевать, жертвуя своей жизнью столько времени, сколько им будут давать приказы.
Источник:"Гордон"
Политические деятели должны выполнять свое дело, защищая военных на Донбассе. Так считает гендиректор Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
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Рыженко: Мир на Донбассе зависит от политиков
По его словам, погибло очень много людей 20 – 30 лет. А еще больше – стали людьми с инвалидностью.
Уверен, что именно политики должны поставить точку в этом вопросе,
– подчеркнул Рыженко.
И украинские, и российские политики, как отметил врач, должны искать договоренности, которые позволят военным не воевать и не убивать друг друга.
"И на той стороне линии разграничения, и на этой есть люди, которые любят Украину и неплохо относятся к России. Есть патриоты, есть антипатриоты", – сказал гендиректор.
Он отметил, что несмотря на это, Донбасс является территорией Украины. Поэтому ее нужно любым способом вернуть.
Вернется ли Донбасс в Украину
Рыженко отметил, что очень хотелось, чтобы Донбасс вернулся в Украину.
Мы почему-то постоянно надеялись, что он вернется в ближайшее время. "Вот еще год – и обязательно Донбасс будет с нами",
– высказался врач.
Народ, по его мнению, не может постоянно жить на бомбе, которая может каждую секунду взорваться. "Нельзя жить в состоянии войны вечно. Это накладывает депрессию на население. Не только на военных, но и на тех людей, которые там проживают", – добавил Рыженко.
Оккупированные территории на Востоке Украины / Инфографика 24 канала
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