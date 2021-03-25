Мир на Востоке Украины зависит от политиков. Военные – люди подневольные. Они будут воевать, жертвуя своей жизнью столько времени, сколько им будут давать приказы.

Политические деятели должны выполнять свое дело, защищая военных на Донбассе. Так считает гендиректор Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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Рыженко: Мир на Донбассе зависит от политиков

По его словам, погибло очень много людей 20 – 30 лет. А еще больше – стали людьми с инвалидностью.

Уверен, что именно политики должны поставить точку в этом вопросе,

– подчеркнул Рыженко.

И украинские, и российские политики, как отметил врач, должны искать договоренности, которые позволят военным не воевать и не убивать друг друга.

"И на той стороне линии разграничения, и на этой есть люди, которые любят Украину и неплохо относятся к России. Есть патриоты, есть антипатриоты", – сказал гендиректор.

Он отметил, что несмотря на это, Донбасс является территорией Украины. Поэтому ее нужно любым способом вернуть.

Вернется ли Донбасс в Украину

Рыженко отметил, что очень хотелось, чтобы Донбасс вернулся в Украину.

Мы почему-то постоянно надеялись, что он вернется в ближайшее время. "Вот еще год – и обязательно Донбасс будет с нами",

– высказался врач.

Народ, по его мнению, не может постоянно жить на бомбе, которая может каждую секунду взорваться. "Нельзя жить в состоянии войны вечно. Это накладывает депрессию на население. Не только на военных, но и на тех людей, которые там проживают", – добавил Рыженко.



Оккупированные территории на Востоке Украины / Инфографика 24 канала