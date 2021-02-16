Верховная Рада призвала мир осудить оккупацию Крыма. Парламент Украины принял постановление об обращении в Европарламент, ООН, ПАСЕ и другие международные объединения.

Послание к Европе в принятом обращении не очень отличается от предыдущих. Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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По его словам, в той ситуации, когда Россия в последние месяцы идет на беспрецедентную конфронтацию с Западом, можно было бы сделать украинскую позицию жестче.

Мир должен жесткими способами остановить Россию на пути развязывания Третьей мировой войны,

– отметил Чубаров.

Надо, как заметил эксперт, заставить Россию вернуться в пределы международного права. Для этого нужно сделать так, чтобы страна не могла развиваться, "дышать" без взаимодействия с другими странами. Это нужно делать через принуждение, ведь другого пути нет.

Украина – локомотив наращивания санкций

Глава Меджлиса отметил: "Но какие бы ни были настроения на Западе, именно Украина должна выступать локомотивом постоянного наращивания санкций в отношении России. А для этого необходимо, чтобы Украина сама сократила любые экономические связи со страной-оккупантом".

Консолидация вокруг Крымской платформы

По его словам, в обращении к Европе Украина призывает международное сообщество консолидироваться вокруг Крымской платформы. Она становится возможностью совместного нахождения путей по восстановлению государственного суверенитета Украины над Крымом.

Важно, чтобы лидеры стран, которые приедут в Украину ко Дню Независимости, были готовы от имени своих государств говорить о беспрецедентных, четких шагах давления на Россию,

– также отметил Чубаров.

Он добавил, что хотел бы услышать четкие позиции от лидеров стран ЕС и хотя бы 2 – 3 постоянных членов Совета безопасности ООН (в частности Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции) о том, что они приветствуют Крымскую платформу.

Заметим! В Европарламенте поддержали Крымскую платформу и призвали страны Евросоюза способствовать этому для деоккупации полуострова.