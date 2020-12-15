По состоянию на конец октября 2020 года, Минздрав смог потратить только 77 из 129 выделенных миллиардов гривен. Министерство здравоохранения является одним из лидеров по невыполнению расходной части бюджета.

В проекте бюджета на 2021 год уже заложили повышение для финансирования Минздрава на 23%. Об этом в эфире 24 канала рассказала руководительница Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики Дарья Марчак.

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Она отметила, что пока нет оснований для повышения расходов, так как эффективность использования денег и качество менеджмента в медицинских учреждениях за год не повысилось кардинально. Также она добавила, что значительное повышение расходов почти всем органам власти, в частности силовым ведомствам – было не совсем нужно.

Дарья Марчак обратила внимание на качество управления внутри Минздрава и скорость проведения всех необходимых процедур. По ее словам, министерство не способно использовать средства, которые ему предоставляют.

Лучше всего профинансированы те расходы, где нужно было взять деньги и передать на другой уровень, например, субвенцию местным бюджетам. А там, где нужно было сделать "собственно домашнюю работу" самого министерства – значительные задержки с выполнением расходов,

– сказала она.

В то же время она рассказала о замечаниях к доходной части бюджета, в частности относительно реалистичности показателей. По ее словам, НБУ уже заявил, что 33 миллиарда, которые заложены в проект бюджета, завышены по сравнению с оценками банка. "Есть основания сомневаться в реалистичности показателей по импортному НДС", – отметила Марчак.

Замечания относительно дефицита бюджета

Нужно принимать во внимание собственные налоговые и неналоговые бюджетные поступления и вообще брать в долг меньше, считает эксперт. Это ключевое замечание к дефициту, потому что весь его объем – это чистые заимствования, то есть прирост государственного долга будут не только погашать, а еще и платить за обслуживание процентов из расходов бюджета, сказала Дарья Марчак.

"Для того, чтобы профинансировать этот дефицит и погасить предыдущие – в следующем году правительству нужно будет заимствовать 700 миллиардов гривен, и из них, согласно плану в бюджет, 500 миллиардов являются внутренними", – сообщила руководительница Центра анализа публичных финансов.

Она добавила, что объем дефицита является тяжелым для выполнения, если не будет сотрудничества с МВФ – деньги взаймы Украине никакие инвесторы не будут давать.

Обратите внимание! Верховная Рада Украины 15 декабря одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Они системно связаны с проектом госбюджета.



Что предусматривает госбюджет 2021 / Инфографика 24 канала