В Минздраве не использовали все предусмотренные на 2020 год деньги: эксперт назвала сумму
По состоянию на конец октября 2020 года, Минздрав смог потратить только 77 из 129 выделенных миллиардов гривен. Министерство здравоохранения является одним из лидеров по невыполнению расходной части бюджета.
В проекте бюджета на 2021 год уже заложили повышение для финансирования Минздрава на 23%. Об этом в эфире 24 канала рассказала руководительница Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики Дарья Марчак.
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Она отметила, что пока нет оснований для повышения расходов, так как эффективность использования денег и качество менеджмента в медицинских учреждениях за год не повысилось кардинально. Также она добавила, что значительное повышение расходов почти всем органам власти, в частности силовым ведомствам – было не совсем нужно.
Дарья Марчак обратила внимание на качество управления внутри Минздрава и скорость проведения всех необходимых процедур. По ее словам, министерство не способно использовать средства, которые ему предоставляют.
Лучше всего профинансированы те расходы, где нужно было взять деньги и передать на другой уровень, например, субвенцию местным бюджетам. А там, где нужно было сделать "собственно домашнюю работу" самого министерства – значительные задержки с выполнением расходов,
– сказала она.
В то же время она рассказала о замечаниях к доходной части бюджета, в частности относительно реалистичности показателей. По ее словам, НБУ уже заявил, что 33 миллиарда, которые заложены в проект бюджета, завышены по сравнению с оценками банка. "Есть основания сомневаться в реалистичности показателей по импортному НДС", – отметила Марчак.
Замечания относительно дефицита бюджета
Нужно принимать во внимание собственные налоговые и неналоговые бюджетные поступления и вообще брать в долг меньше, считает эксперт. Это ключевое замечание к дефициту, потому что весь его объем – это чистые заимствования, то есть прирост государственного долга будут не только погашать, а еще и платить за обслуживание процентов из расходов бюджета, сказала Дарья Марчак.
"Для того, чтобы профинансировать этот дефицит и погасить предыдущие – в следующем году правительству нужно будет заимствовать 700 миллиардов гривен, и из них, согласно плану в бюджет, 500 миллиардов являются внутренними", – сообщила руководительница Центра анализа публичных финансов.
Она добавила, что объем дефицита является тяжелым для выполнения, если не будет сотрудничества с МВФ – деньги взаймы Украине никакие инвесторы не будут давать.
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