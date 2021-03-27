В красной зоне уже большинство регионов: Минздрав добавил туда еще 2 области
Министерство здравоохранения отнесло к красной зоне еще две области. В обновленном перечне появились Ровненская и Черниговская.
Источник:сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса больше всего распространилась уже в 13 регионах.
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Какие регионы попали в список
В министерстве считают, что по состоянию на 25 марта, "красными" является Киев и еще 12 областей, а именно:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Ровненская область;
- Черниговская область.
Регионы со значительным распространением COVID-19 / Данные Минздрава
Какие регионы являются "оранжевыми" и "желтыми"
В Украине 11 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
Только Херсонщина остается "желтой", "зеленых" зон в стране нет.
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