Минздрав отнес в красную зону еще две области: в списке уже 11 регионов
Министерство здравоохранения отнесло к красной зоне еще две области. В обновленном перечне появились Николаевская и Черкасская области.
Источник:Сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса больше всего распространилась уже в 11 регионах.
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Какие регионы попали в список
В министерстве считают, что по состоянию на 25 марта, "красными" являются Киев и еще 10 областей, а именно:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
Регионы со значительным распространением COVID-19 / данныеМинздрава
Какие регионы являются "оранжевыми" и "желтыми"
В Украине у 13 областей "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
Только Херсонщина остается "желтой", "зеленых" зон в стране нет.
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