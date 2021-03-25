Министерство здравоохранения отнесло к красной зоне еще две области. В обновленном перечне появились Николаевская и Черкасская области.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса больше всего распространилась уже в 11 регионах.

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Какие регионы попали в список

В министерстве считают, что по состоянию на 25 марта, "красными" являются Киев и еще 10 областей, а именно:

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.



Регионы со значительным распространением COVID-19 / данныеМинздрава

Какие регионы являются "оранжевыми" и "желтыми"

В Украине у 13 областей "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Только Херсонщина остается "желтой", "зеленых" зон в стране нет.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.