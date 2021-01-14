В Министерстве здравоохранения не планируют настаивать на продолжении локдауна в Украине после 24 января. Сейчас в Минздраве надеются, что страна вернется к адаптивному карантину.

Однако всегда могут произойти изменения, которые невозможно предвидеть. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Минздрав не будет настаивать на продолжении жесткого карантина после 25 января,

– заявил Ляшко.

Что известно о продлении локдауна

12 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что есть все основания для продолжения жесткого карантина после 24 января. Чиновник аргументировал это большой степенью мобильности украинцев во время новогодних праздников.

Однако уже 13 января Степанов рассказал: потребности в новом локдауне пока не видят. Окончательное решение будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Шансов что локдаун отменят еще до 24 января пока что нет.

Украинские СМИ тем временем сообщают, что в условиях общего карантина украинцы могут прожить до 2023 года.