Минздрав не будет настаивать на продолжении локдауна после 25 января, – Ляшко
В Министерстве здравоохранения не планируют настаивать на продолжении локдауна в Украине после 24 января. Сейчас в Минздраве надеются, что страна вернется к адаптивному карантину.
Однако всегда могут произойти изменения, которые невозможно предвидеть. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.
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Минздрав не будет настаивать на продолжении жесткого карантина после 25 января,
– заявил Ляшко.
Что известно о продлении локдауна
- 12 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что есть все основания для продолжения жесткого карантина после 24 января. Чиновник аргументировал это большой степенью мобильности украинцев во время новогодних праздников.
- Однако уже 13 января Степанов рассказал: потребности в новом локдауне пока не видят. Окончательное решение будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.
- Шансов что локдаун отменят еще до 24 января пока что нет.
- Украинские СМИ тем временем сообщают, что в условиях общего карантина украинцы могут прожить до 2023 года.
Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала
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