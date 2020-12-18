Министерство по делам ветеранов возглавит Юлия Лапутина
Верховная Рада 18 декабря назначила на должность Министерства по делам ветеранов Юлию Лапутину. Заметим, она вторая в истории Украины женщина, которая имеет звание генерала.
За назначение Лапутиной проголосовали 248 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.
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Лапутина выступила на заседании Рады. Политик отметила опасные последствия войны и призвала поддерживать ветеранов. По ее словам, особое внимание нужно уделить помощи при посттравматическом синдроме у военных.
Эти люди, прошедшие войну – это совсем другие люди… Мы должны их поддерживать,
– подчеркнула волонтер.
Парламент хлопал во время речи Лапутиной, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Лапутина знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике, ведь имеет большой опыт.
После назначения Лапутина приняла присягу на верность украинскому народу.
Что известно о Лапутиной
- Лапутина – кандидат педагогических наук. Кроме того, она также получила юридическое образование.
- С 1992 года новоназначенная Министр работает в СБУ. Начала службу в должности оперуполномоченного подразделения контрразведки.
- В течение 2010 – 2012 годов Лапутина занимала должность заместителя начальника Центра специальных операций "А" СБУ – антитеррористическое спецподразделение.
- С 2014 года до сих пор – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
- С 14 апреля 2014 года Лапутина находилась в зоне боевых действий на Донбассе.
- По словам заместителя председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антона Колумбеты, сама она была основной фавориткой на должность министра.
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