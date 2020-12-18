Верховная Рада 18 декабря назначила на должность Министерства по делам ветеранов Юлию Лапутину. Заметим, она вторая в истории Украины женщина, которая имеет звание генерала.

За назначение Лапутиной проголосовали 248 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.

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Лапутина выступила на заседании Рады. Политик отметила опасные последствия войны и призвала поддерживать ветеранов. По ее словам, особое внимание нужно уделить помощи при посттравматическом синдроме у военных.

Эти люди, прошедшие войну – это совсем другие люди… Мы должны их поддерживать,

– подчеркнула волонтер.

Парламент хлопал во время речи Лапутиной, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Лапутина знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике, ведь имеет большой опыт.

После назначения Лапутина приняла присягу на верность украинскому народу.

Что известно о Лапутиной