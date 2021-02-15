Минские соглашения носят политико-дипломатический характер, но Украина не может отказаться от них. Однако текст документа необходимо модернизировать.

Договоренности не являются международным договором или международным законом. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Что говорит Резников об изменениях в минских соглашениях

По словам Резникова, минские соглашения остаются единственной базой, главные цели которых – прекращение войны на Донбассе. Однако политик подчеркнул необходимость модернизации договоренностей.

Резников отметил, что ему как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности пункт 9. В нем говорится об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передаче контроля на границе.

Также вице-премьер призвал Россию внимательно читать текст соглашений. Дело в том, что первым пунктом является вопрос безопасности. Без этого нельзя осуществить никакие политические условия. При этом Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования.

Россия в "минском процессе"

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что не видит изменения позиции России в процессе. Зато Украина выполнила все свои обязательства в рамках минских договоренностей.

Даже в драматичном сентябре 2014 года украинский парламент принял два очень болезненных закона об амнистии и об особенностях местного саморегулирования в Донецкой и Луганской областях,

–- сказала депутат.

Поэтому Геращенко подчеркнула, что срывы "минского процесса" – это исключительная ответственность России.