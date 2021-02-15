У Франції поки не радять змінювати формат мінських угод: може мати серйозні наслідки
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що поки не варто змінювати формат мінських домовленностей. Він вважає, що це навряд чи допоможе розв'язати проблему.
Источник:24 канал
Зміни хіба можуть призвести до скасування санкцій проти Росії. Про це Етьєн де Понсен сказав під час брифінгу "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?".
Увага Виконати неможливо: Єрмак пояснив позицію України щодо мінських домовленостей
"Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій (проти Росії – 24 канал). Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", – наголосив посол.
Посол заявив, що зміна формату мінських угод навряд чи вирішить ситуацію, оскільки все залежить від політичної волі Росії.
За його словами, у Франції вважають що ситуація навколо переговорного процесу щодо Донбасу – складна. Вони переконують, що намагаються змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання.
Росія весь час вдає, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися з сепаратистами безпосередньо. Ми спираємося цій динаміці,
– заявив де Понсен.
Відсутність плану "Б"
Попри це, він вважає, що поки немає "плану Б", треба дотримуватися "плану А" – нормандського формату і мінських угод. Тож, не варто стверджувати, що обговорення формату повністю не має сенсу.
Переговори України і Росії: головне
- Зараз мирні переговори України і Росії відбуваються у 2 форматах – мінському й нормандському.
- Перший є регулярним процесом і передбачає участь сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Натомість нормандський формат, який проходить за посередництва Німеччини й Франції, наразі загальмований.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що майже за 7 років війни фактично відчутних результатів немає щодо обох форматів – немає.
- Росія з липня 2020 року намагається блокувати переговорний процес.
Про що домовилась "нормандська четвірка" / Інфографіка 24 каналу
Поделиться новостью