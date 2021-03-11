Масштабная реформа: в Минрегионе хотят разделить Украину на 10 зон
В Минрегионе анонсировали разделение Украины на 10 функциональных зон. В Кабмине считают, что зонирование положительно повлияет на развитие областей.
Источник:Минрегион
Разделение на функциональные зоны предоставит экономические преимущества жителям этих территорий. Области Украины разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.
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Министр Алексей Чернышов отметил, что идея заключается в изменении распределения финансов. То есть деньги будут идти не на область, а на территорию. Потому что в областях Украины есть неравномерное распределение между количеством сел и городов.
Как определили зоны
В министерстве пояснили, что Украину планируют разделить на зоны до 2027 года.
Они (зоны – 24 канал) разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов – Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы,
– сказал министр Чернышев.
Далее министр привел пример пограничных региональных зон. Он пояснил, что на востоке и на западе они разные. "В первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот".
Итак, 10 функциональных зон Украины:
- Горные территории украинских Карпат;
- Макрорегион "Азов – Черное море";
- Приграничные регионы;
- Приграничные территории в неблагоприятных условиях;
- Временно оккупированные территории Украины;
- Природоохранные территории (Изумрудная сеть);
- Городские агломерации;
- Центры экономического развития;
- Монофункциональные старопромышленные города;
- Сельские территории в неблагоприятных условиях.
Что известно о децентрализации в Украине
- В Украине в 2021 году появится Конгресс местных и региональных властей. Его создадут по аналогии с Конгрессом Совета Европы.
- Президет заявил, что для успешного завершения процесса децентрализации, необходимо внести изменения в Конституцию Украины.
- В 2021 году уже удалось ввести новую систему районов, а также – упорядочить распределение полномочий между районами и общинами. Теперь общины получили деньги, полномочия и необходимые ресурсы.
- Сейчас есть ряд приоритетов. В частности, ликвидировать местные администрации.
- Кроме того, уже разработали и приняли законодательство о местных референдумах.
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