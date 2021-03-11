В Минрегионе анонсировали разделение Украины на 10 функциональных зон. В Кабмине считают, что зонирование положительно повлияет на развитие областей.

Разделение на функциональные зоны предоставит экономические преимущества жителям этих территорий. Области Украины разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

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Министр Алексей Чернышов отметил, что идея заключается в изменении распределения финансов. То есть деньги будут идти не на область, а на территорию. Потому что в областях Украины есть неравномерное распределение между количеством сел и городов.

Как определили зоны

В министерстве пояснили, что Украину планируют разделить на зоны до 2027 года.

Они (зоны – 24 канал) разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов – Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы,

– сказал министр Чернышев.

Далее министр привел пример пограничных региональных зон. Он пояснил, что на востоке и на западе они разные. "В первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот".

Итак, 10 функциональных зон Украины:

Горные территории украинских Карпат;

Макрорегион "Азов – Черное море";

Приграничные регионы;

Приграничные территории в неблагоприятных условиях;

Временно оккупированные территории Украины;

Природоохранные территории (Изумрудная сеть);

Городские агломерации;

Центры экономического развития;

Монофункциональные старопромышленные города;

Сельские территории в неблагоприятных условиях.

Что известно о децентрализации в Украине