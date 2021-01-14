"Нептун" для украинской армии: Минобороны заказало ракетные комплексы
Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" работает над изготовлением береговых мобильных ракетных комплексов "Нептун". Такой заказ сделало Министерство обороны Украины в конце года.
Контракт с бюро заключили в декабре
ККБ "Луч", которое вошло в пятерку лучших в Укроборонпроме по объемам заказов, посетили глава концерна Юрий Гусев и секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщил сам Гусев в фейсбуке.
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О том, как идет изготовление "Нептуна", рассказал Герой Украины, руководитель конструкторского бюро Олег Коростелев. Минобороны заключило контракт с бюро в декабре 2020 года.
Говорится об изготовлении первого дивизиона для украинской армии: ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт,
– написал Гусев.
"Нептун" оснастят крылатыми ракетами, которые могут летать на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы составляет до 300 километров. Головка самонаведения ракеты может определить и захватить цель на расстоянии до 50 километров.
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