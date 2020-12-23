В 2020 году Минобороны и ВСУ выполнили свои задачи. Главной целью на 2021 год станут внутренние трансформационные процессы на евроатлантических началах.

Пандемия и другие вызовы не помешали украинским военным реализовать свои задачи. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Министерство обороны Украины и Вооруженных Сил Украины остаются преданными реформам, призванным приблизить Вооруженные Силы к нормам и стандартам НАТО,

– отметил Таран.

Что еще сказал Таран

Именно 2020 год стал годом окончательной реализации Стратегического оборонного бюллетеня Украины и Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины. На основе этих документов происходили реформы в течение 4 лет.