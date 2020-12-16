Чиновники ВСУ наживались на захоронениях воинов из Донбасса: заявление Минобороны
В Министерстве обороны провели предварительную проверку информации, должностные лица ВСУ наживались на захоронениях погибших украинских воинов. Ее в начале обнародовала журналистка Янина Соколова.
Результаты вышеупомянутой проверки
По поручению министра обороны Андрея Тарана специалисты установили, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок". Об этом пресс-служба Минобороны написала в фейсбуке.
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Какое будущее ожидает это дело
- Далее предстоит аудит по использованию средств по соответствующей бюджетной программе. Его будет проводить Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей.
- Также оборонное ведомство должно завершить служебное расследование.
- Только после этого будут решать вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц.
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Коротко о расследовании Янины Соколовой
- По ее данным, чиновники из управления Гражданско военного сотрудничества Генштаба ВСУ наживаются на перевозке тел погибших бойцов, закупке гробов и венков. Все это они делают по завышенным ценам.
- В частности, перевозка тела военного из Донбасса домой в 3 раза превышала реальную стоимость.
- Такие услуги оказывал фактически один и тот же предприниматель. Говорится о ФЛП Ткачука И.
- По словам командира одной из воинских частей, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги из конкретным ФЛП.
- К этой схеме может быть причастен полковник Бондарь. Он работает в управлении Генштаба Вооруженных Сил.
- Также Бондарь может иметь отношение к хищению средств через тендеры для своего семейного бизнеса. В частности, его теща Алла Марш как ФЛП часто выигрывает тендеры на поставку в структуры ВСУ.
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