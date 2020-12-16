В Министерстве обороны провели предварительную проверку информации, должностные лица ВСУ наживались на захоронениях погибших украинских воинов. Ее в начале обнародовала журналистка Янина Соколова.

Результаты вышеупомянутой проверки

По поручению министра обороны Андрея Тарана специалисты установили, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок". Об этом пресс-служба Минобороны написала в фейсбуке.

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Какое будущее ожидает это дело

Далее предстоит аудит по использованию средств по соответствующей бюджетной программе. Его будет проводить Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей.

Также оборонное ведомство должно завершить служебное расследование.

Только после этого будут решать вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц.

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Коротко о расследовании Янины Соколовой