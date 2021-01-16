Минобороны вспомнило погибших киборгов: фото
В Украине 16 января отмечают День памяти погибших киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Министерство обороны опубликовало фото всех несокрушимых героев.
Министерство напомнило, что "киборгами" украинских бойцов назвал сам враг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Важно В Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта: история киборгов – фото, видео
Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях. В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАПу,
– подчеркнули в Минобороны.
Ведомство опубликовало фотографии погибших при обороне аэропорта.
Первые боевые потери в Донецком аэропорту в июле 2014 года
Погибшие во время боев на позиции "Енот"
28 сентября 2014 года погибло 9 украинских бойцов
Павшие во время боев за старый терминал
Потери за ноябрь – декабрь 2014 года
Погибшие Киборги в течение 1 – 19 января 2015 года
Потери во время операции по отражению Донецкого аэропорта
Во время последних дней Обороны погибло больше всего людей
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