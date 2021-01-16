В Украине 16 января отмечают День памяти погибших киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Министерство обороны опубликовало фото всех несокрушимых героев.

Министерство напомнило, что "киборгами" украинских бойцов назвал сам враг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Важно В Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта: история киборгов – фото, видео

Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях. В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАПу,

– подчеркнули в Минобороны.

Ведомство опубликовало фотографии погибших при обороне аэропорта.

Первые боевые потери в Донецком аэропорту в июле 2014 года

Погибшие во время боев на позиции "Енот"

28 сентября 2014 года погибло 9 украинских бойцов

Павшие во время боев за старый терминал

Потери за ноябрь – декабрь 2014 года

Погибшие Киборги в течение 1 – 19 января 2015 года

Потери во время операции по отражению Донецкого аэропорта

Во время последних дней Обороны погибло больше всего людей

Обратите внимание! В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали бойцы полка "Днепр-1", добровольцы ДУК, спецназовцы 3 отдельного полка, бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 95-й отдельных аэромобильных, 93-й отдельной механизированной бригад, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов.