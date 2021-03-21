Министерство обороны отсудило земельный участок на одесском рынке "7 километр". Хозяйственный суд удовлетворил иск Министерства против предпринимателя, который лишал учреждение определенных имущественных прав.

Какими еще оружейными новостями запомнилась неделя уходящая – узнайте в программе.

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Законопроект о закупке оружия и российский вертолет в Украине

• Правительство Украины одобрило проект для имплементации закона "Об оборонных закупках". Принятие постановления позволит упорядочить и унифицировать механизм закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения у единого исполнителя.

• Пограничный наряд ДПС Украины в Сумской области зафиксировал нарушение воздушного пространства российским вертолетом Ми-8 16 марта в 14:05. Российская "птичка" пролетела вглубь территории Украины 50 метров на высоте 100 метров.

• Госпредприятия "Южмаш" и "Антонов" заключили контракт на изготовление составляющих самолета Ан-178. Говорится о 13 стойках передней и основной опор шасси судна. Стоимость сделки составляет более 170 миллионов гривен.

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• ВМС Украины получили исследовательский комплект ракетного комплекса 360-МЦ "Нептун". Новый образец вручили 65-му отдельному береговому ракетному дивизиону. Ожидается, что штатная техника пополнит дивизион в 2022 году.

• Львовский бронетанковый завод 16 марта передал Минобороны партию модернизированных Т-64 и Т-72. Они получили современные системы связи и управления огнем, приборы дневного и ночного видения, камеры заднего вида и динамическая защита от кумулятивных снарядов.

• Минобороны обнародовало список компаний, которые будут разрабатывать новый легковой автомобиль повышенной проходимости вместо УАЗ в армии. Учредительное совещание о начале опытно-конструкторской работы состоялась 18 марта.

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• На заводе "Маяк" начали гарантийный ремонт минометов М-120-15 "Молот". Их опытная партия впервые за 7 лет эксплуатации в армии прибыла на ремонт. Этот тип миномета имеет калибр 120 миллиметров и предназначен для уничтожения живой силы противника и техники.

• Конструкторские работы для управления войсками "ДЗВІН-АС" перестали финансировать. Проблемы с разработкой, над которой работали 4 года, обнаружил аудит. В частности, без финансовых ограничений на реализацию этой работы ее стоимость выросла с 218 миллионов гривен до почти 625.

Самые масштабные военные соревнования и пожар в армейском лагере России

• В Европе начались самые масштабные военные учения за последние десятилетия под названием Defender Europe. В общем привлечено 28 тысяч военнослужащих и сотни единиц техники из 27 стран. Маневры происходят в десяти различных странах.

• В Московской области на полигоне Алабино сгорел полевой лагерь русской армии. На его территории, в частности, происходит известная выставка страны-агрессора "Армия", а также танковый биатлон и тренировки к парадам в Москве.

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• Минобороны Израиля объявило о завершении приемочных испытаний "умных" артиллерийских мин Iron Sting. Этот снаряд калибра 120 миллиметров может поражать цели на расстоянии от 1 до 12 километров.

• Испанская компания представила легкое тактическое грузовое авто для ССО – VAMTAC SK. Новая машина от производителя Уровеса базируется на тактическом автомобиле с колесной формулой 4х4. Кабина грузовика имеет противоминную защиту, и вмещает экипаж из 3 человек.

• Турция начала производить новый отечественный БТР Pars İzci, разработанный компанией FNSS. Новые бронетранспортеры имеют 2 модификации: 6х6 и 8х8. Турецкий двигатель имеет мощность 450 лошадиных сил. Всего в планах изготавливать 5 различных модификаций.

• Командование морских систем ВСМ США на федеральном сайте госзакупок подало контрактный запрос на приобретение у компании AeroVironment партии 120 малых БПЛА Белквин 10-Си Blackwing 10C. Этот тип беспилотников предназначен для запуска с субмарин.

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• Состав ВСМ Италии пополнил новый корабль обеспечения A5335 Vulcano. Корабль имеет водоизмещение 27, 2 тонн, длину 193 метров и вместимость экипажа до 193 человек. Вулкано оснащен двигателем мощностью 16 тысяч лошадиных сил.

• Иран обнародовал итоговый отчет о причинах аварии украинского пассажирского самолета. В нем указано, что виновным за сбитие украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ признали оператора ЗРК "Тор".