В Министерстве обороны провели совещание, на котором обсудили идеи парада к 30-летию Независимости. Ожидается, что в нем примут участие 4 тысячи лиц.

На совещании обсудили предварительную концепцию формата и этапы подготовки и проведения парада.

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Детали военного парада на День Независимости

По предварительному замыслу, к мероприятию планируют привлечь 27 парадных расчетов. Из них 19 – составят Вооруженные силы Украины, 8 – другие составляющие сектора безопасности и обороны. Кстати, парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

Кроме того, к параду привлекут около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Минобороны хочет продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие.

На Михайловской площади в Киеве обустроят выставку военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия Военно-морских Сил состоятся в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров. В Киеве могут провести речной военный парад на Днепре,

– говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что на нынешний парад планируют пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров. Кроме того, приглашения получат генсек НАТО и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Что известно о праздновании 30-го Дня Независимости