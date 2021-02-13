Речной парад на Днепре: в Минобороны обсудили празднование Дня Независимости
В Министерстве обороны провели совещание, на котором обсудили идеи парада к 30-летию Независимости. Ожидается, что в нем примут участие 4 тысячи лиц.
Источник:Минобороны
На совещании обсудили предварительную концепцию формата и этапы подготовки и проведения парада.
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Детали военного парада на День Независимости
По предварительному замыслу, к мероприятию планируют привлечь 27 парадных расчетов. Из них 19 – составят Вооруженные силы Украины, 8 – другие составляющие сектора безопасности и обороны. Кстати, парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.
Кроме того, к параду привлекут около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Минобороны хочет продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие.
На Михайловской площади в Киеве обустроят выставку военной техники и вооружения ВСУ.
Демонстрационные мероприятия Военно-морских Сил состоятся в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров. В Киеве могут провести речной военный парад на Днепре,
– говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что на нынешний парад планируют пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров. Кроме того, приглашения получат генсек НАТО и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Что известно о праздновании 30-го Дня Независимости
- Накануне праздника в Украине проведут Крымскую платформу, на которую пригласят международных лидеров.
- Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабное празднование и заявил, что надеется увидеть иностранных гостей, которые уважают наше государство.
- Известно, что 24 августа состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии. Вечером в Киеве состоится праздничный концерт.
- Кстати, Украина планирует пригласить на празднование президента США Джо Байдена.
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